Lili Anolik erinnert sich an eine dekadente Zeit amin Vermont Mitte der 1980er, als einige Frischlinge dort wilde Kokspartys feierten - und ihre Schriftstellerkarrieren begannen: "Was das Café du Dôme für die Lost Generation war, war der Speisesaal des Bennington College für die Generation X, das heißt, die Lost Generation Revisited. Das Gelage hatte sich sechs Jahrzehnte und über den Atlantik hinweg weiterentwickelt, und obwohl der Südwesten von Vermont natürlich nicht Paris war, war es in den frühen bis mittleren achtziger Jahren genausound. Apropos Schlauheit, Faulheit, Niedergeschlagenheit, Dunkelheit - schauen wir uns einmal die Gäste an. Die Baskenmützen gegen Sonnenbrillen eingetauscht, saßen um den Tisch, bereit, im Gespräch zu schwelgen, wenn schon nicht im Essen (Kokain, der Absinth unserer Zeit, war ein berüchtigter Appetitdämpfer): der Neo F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway und Djuna Barnes:, künftiger Autor von 'American Psycho' und Gründungsmitglied des literarischen Brat Pack;, künftiger Verfasser von 'The Fortress of Solitude' und, künftige Autorin von 'The Secret History' und Gewinnerin des Pulitzer-Preises für 'The Goldfinch'. Alle drei waren in der Klasse von 1986. Alle drei waren weit weg von zu Hause - Los Angeles, Brooklyn bzw. Grenada, Mississippi. Alle drei waren zu verschiedenen Zeiten betört und enttäuscht voneinander, ihre Freundschaften waren durch Rivalität befeuert. Und alle drei würden Bennington in ihren Büchern mythologisieren, die nicht nur Fiktion sind und dadurch selbst mythisch wurden - die barocke Verruchtheit, den bösartigen Glamour,, die so abgrundtief ist, dass sie genau das darstellt, was mit dem Wort Dekadenz gemeint ist."Nach dieser Einleitung tauschen sich eine Reihe ehemaliger Studenten, darunter Ellis und Lethem, über ihre Zeit in Bennington aus. So in dieser Art: ": Brets Mitbewohner Miles war der Sohn des berühmten Galeristen Richard Bellamy und in der Gegenkultur der New Yorker Kunstwelt aufgewachsen. Ich identifizierte mich mit Miles, aber ich fühlte mich mehr zu Bret hingezogen. Sie kamen nicht miteinander aus. Der Raum wurde durch eine Reihe zerbrochener Flaschen in zwei Hälften geteilt. Es war wie eine."