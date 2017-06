Der Balkan ist wieder bereit zum Krieg, warnt Miljenko Jergovic in New Eastern Europe.

Wenn es um die Vor- und Frühgeschichte vongeht, wird meist die desolate Situation imder frühen 70er als urbaner Nährboden für den schroff-ironischen, auch vor Nazi-Symbolen nicht halt machenden Zynismus der frühen Proto-, Krypto- und tatsächlichen Punks genannt. Dass zahlreiche Protagonisten in diesem Umfeld ausmit einschlägigen historischen Erfahrungen stammen (Alan Vega, Lou Reed, Lenny Kaye, Chris Stein, Jonathan Richman zum Beispiel), wird in dieser Perspektivierung meist bis zur Unterschlagung vernachlässigt, schreibt Steven Lee Beeber. Punk - eine Reaktion also auf dieunddie? Beeber macht diesen Punkt jedenfalls stark: "Ist es wirklich überraschend, dass die, die im Fernsehen den Eichmann-Prozess gesehen haben, später Bands wie die Dictators und Shrapnel gründeten? Und Songs schrieben, die 'Master Race Rock' und 'Blitzkrieg Bop' hießen? Mit Textzeilen wie 'First rule is, the laws of Germany; second rule is, be nice to mommy; third rule is, don't talk to Commies; fourth rule is, eat kosher salamis'? In ihrem Essay 'Notes on Camp' schreibtdarüber, dass Juden und Homosexuelle auf jeweils sehr eigene Weise auf Unterdrückung reagieren: Juden mit der Waffe der 'moralischen Ernsthaftigkeit' und Homosexuelle mit der Ironie von 'Camp'. Die Juden, die Punk erschufen, reagierten mit einert - einer Art von 'Concentration Camp'."Und hier die Ramones mit ihrem "Blitzkrieg Bop":