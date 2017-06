In der neuen Ausgabe des erklärt Emily Nussbaum, warum die neue, auf dem Briefroman der amerikanischen Autorinbasierende Amazon-Serie "I Love Dick" in feministischer Hinsicht ein Fortschritt ist: "Die Wahrheit ist, dass der Charakter der Fernseh-Chris keine Konventionen mehr brechen muss. Im Fernsehen existiert eine wachsende Gemeinschaft weiblicher Figuren, die keine Angst mehr davor hat,, eine humoristische Tradition seit 'Girls', die mittlerweile auch große Serien wie 'Crazy Ex-Girlfriend', 'Chewing Gum', 'Broad City', 'You're the Worst' und 'Fleabag' mit einschließt. Viele ihrer Protagonistinnen stellen Männern nach; häufig beziehen sie ihren Humor aus der Erniedrigung, Witze über ihre Periode usw. Aus der weiblichen Begierde machen sie. Einige dieser Serien machen aus der Erniedrigung ein Werkzeug der Befreiung: In einer Komödie, die du selbst in der Hand hast, ist die Freiheit, Witze auf Kosten der Figur zu machen, eine Form der Macht. Wie dersich ins ambitionierte Fernsehen geschlichen hat, so die. Für so eine Rolle weniger revolutionär auszusehen? Das nenne ich Fortschritt."Außerdem: Jennifer Gonnerman besucht die Immigranten in New Yorks. Nick Paumgarten porträtiert den Indie-Rocker. Jiayang Fan berichtet über. Und Bill McKibben schreibt über amerikanische Startups, die sich um diezanken (anstatt Solarenergie zu Hause in Kalifornien populärer zu machen).