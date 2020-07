Trotz Coronakrise findet auch dieses Jahr das mitteleuropäische Literaturfestival "Měsíc autorského čtení" ) statt, diesmal mit dem Ehrengast. Aus diesem Anlass unterhält sich Radim Kopáč mit dem ungarischen Schriftsteller (und Thomas-Bernhard-Übersetzer)über die derzeitige Atmosphäre in Ungarn. "Für einen Schriftsteller dort wird die Luft immer knapper", so Parti Nagy. "Aber er muss so tun, als wäre nichts passiert: im privaten Leben wie in seiner Arbeit. Denn sonst würde er noch das letzte bisschen Freiheit verlieren, das ihm bleibt. Ich bin ein freischaffender Schriftsteller, und niemand sagt mir, worüber und wie ich schreiben soll. In Ungarn existieren, die man frei oder, sagen wir, oppositionell nennen könnte, und in denen publiziere ich. Und der Verlag, in dem ich veröffentliche, ist in privater, nicht in staatlicher Hand." In anderen Bereichen sei es schlimmer: "Wäre ich zum Beispiel, würde ich mich nicht mehr so viel trauen. Das, was ich hier als Schriftsteller sage, würde dann schon nicht mehr gelten, denn ein Regisseur braucht ein Theater, das Ensemble …" Offiziell existiere zwar keine Zensur, Bücher und Theaterstücke müssen keine Genehmigung passieren, das sei aber auch unter János Kádár so gewesen, und dennoch habe es damals Zensur gegeben. "Etwader Medien befinden sich. Und in diesen Medien haben regierungskritische Stimmen keinen Platz."