Auch wenn der Titel von' neuem Buch - "We Were Eight Years in Power" - ironisch gemeint sein mag, er zeigt doch, dass auch die neumodischen "Antirassisten" nicht anders können als in denzu denken. Derdruckt einen Auszug aus dem Buch, bei dem einem ebenfalls unbehaglich wird, weil Coates die Geschichte ausschließlich in den Kategorien "" und "" denken zu können scheint. Trumps einziges Streben sei, "nigger health care, nigger climate accords, and nigger justice reform" einzukassieren. Auch die anderen Präsidenten mit Ausnahme Obamas seien zwar aufgrund ihrer "Whiteness" ins Amt gekommen, aber Trump macht "explizit". Trump gehe es im wesentlichen um "White supremacy", und der Punkt dabei sei, "sicherzustellen, dass weiße Leute (insbesondere) das, wofür andere sich extrem anstrengen müssen, ohne Qualifikation erreichen können. Barack Obama lieferte schwarzen Menschen die nüchterne Botschaft, dass alles möglich sei, wenn sie doppelt so hart arbeiten wie weiße Leute. Aberist überzeugend: Arbeite halb so hart wie schwarze Menschen, und es ist sogar noch mehr möglich."