Sam Dean unterhält sich mit dem Historiker , der mit seinem Buch "City of Quartz" bekannt wurde, eine Geschichte von Los Angeles, die es in sich hat. Davis, 76 Jahre alt und unheilbar an Krebs erkrankt, ist unwahrscheinlich liebenswürdig, sieht sich jedoch immer noch als: "Ja. Aber ich meine katastrophistisch in zweierlei Hinsicht. Die eine ist, in Anlehnung an, der Glaube an das plötzliche Auftauchen von Möglichkeiten,zu machen. Aber natürlich auch katastrophistisch im anderen Sinne, im Sinne von, Sie wissen schon, Ereignissen wie. Jetzt, in meinen letzten Tagen, sitze ich hier mit Verwunderung und lese die Zeitung: Leute sagen, wir brauchen mehr Kohle, wir brauchen mehr Öl, und das ein Jahr, nachdem der Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für den Klimawandel deutlich gemacht hat, dass wir ohne Frage in eine Welt mit mindestens 3 Grad Celsius mehr eintreten werden. Das ist fast unvorstellbar. Und ich habe versucht, darüber zu schreiben und die Menschen davon zu überzeugen, dass dies einist. Eine große Minderheit, die ärmsten Menschen auf dem Planeten, sind in gewisser Weise dem Untergang geweiht." Er ist, die so schwach reagieren: "Wie kommt es, dass die Rechte, die extreme Rechte, die Straßen beherrscht und nicht die Linke? Es ist nicht wie in Europa, wo in vielen Ländern der Jugendaktivismus ruht oder rückläufig ist. Es gibt Millionen von Menschen wie [meinen 18-jährigen Sohn], aber wer sagt ihm, wo er kämpfen oder was er tun soll? Wer lädt ihn zu einem Treffen ein? Alles, was sie stattdessen bekommen, und was ich jeden Tag bekomme, sind zehn Aufforderungen von Demokraten, ihre Kandidaten zu unterstützen. Ich stimme für diese Kandidaten. Ich denke, man sollte sie unterstützen, aber. Und wir haben vergessen, wie wichtig disziplinierter, aggressiver, aber gewaltfreier ziviler Ungehorsam ist. Nehmen Sie den Klimawandel. Wir sollten jeden Tag in der Woche vor den Hauptquartieren der Ölkonzerne sitzen. Man könnte leicht eine landesweite Kampagne auf die Beine stellen. Es gibt tonnenweise Leute, die bereit sind,zu lassen.."