Nicholas Casey erzählt Geschichten aus dem, wie man sie schon aus Irland oder Kanada kennt - Geschichten von Kindern, die armen Müttern bei der Geburt weggenommen werden. Diespielt die in diesen Kontexten übliche Rolle: "Nach Angaben der Mütter nahmen Nonnen, die in Entbindungsstationen arbeiteten, diekurz nach der Geburt an sich und teilten den Frauen, die oft unverheiratet oder arm waren, mit, dass ihre Kinder tot geboren worden seien. Doch die Babys waren nicht tot: Sie waren diskret anworden, von denen viele keine eigenen Familien gründen konnten. Unter einem Stapel gefälschter Papiere verbargen die Adoptivfamilien das Geheimnis des Verbrechens, das sie begangen hatten. Die entführten Kinder waren in Spanien einfach als die 'gestohlenen Babys' bekannt. Niemand weiß genau, wie viele entführt wurden, aber Schätzungen gehen vonaus." Manche Kinder haben erst im Erwachsenenalter von ihrem Schicksal erfahren. Wie in Irland oder auch Kanada war es so, dass dievon den Verhältnissen profitierte, weil der Staat Sozialfürsorge an sie delegierte. Es waren, die so ermächtigt wurden: Die Nonnen "hatten das Kommando über das Bildungssystem, in dem den Kindern katholische Werte vermittelt werden sollten und sie anhand der Bibel lesen lernen sollten. Franco übertrug auch die Aufsicht über Teile desan den Klerus… Doch ihr Einfluss war vielleicht am stärksten in dender Krankenhäuser, die die Armen aufnahmen."Bei, dem Konzern, dem Facebook und Instagram gehört, läuft's nicht so gut. Das von Mark Zuckerberg herbeigesehntemit seinen Spielen und Konferenzen in virtueller Realität will und will sich nicht einstellen, und sogar die Mitarbeiter scheinen nicht recht motiviert zu sein, hat ein Reporterteam, das mit vielen Mitarbeitern des Konzerns gesprochen hat, herausgefunden : "Während der Druck wächst, hat Zuckerberg einean die Meta-Mitarbeiter gesandt: Macht mit oder verschwindet. In einem Treffen im Juni, über daszuerst berichtete, stellte der 38-jährige Milliardär fest, dass es 'wahrscheinlich eine Reihe von Leuten im Unternehmen gibt, die' und dass er 'die Erwartungen und Ziele höher schrauben' werde, wie aus Kopien seiner Kommentare hervorgeht, die dervorliegen. Seitdem heuert das Unternehmen fast nicht mehr an, die Budgets sind gekürzt, und Zuckerberg hat die Manager aufgefordert, leistungsschwache Mitarbeiter zu identifizieren. Angesichts möglicher Entlassungen fangen einige Meta-Mitarbeiter an, mehr Begeisterung für das Metaverse zu zeigen."Noah Gallagher Shannon erzählt die erbauliche und sehr lange Geschichte, wie esmit viel politischem Geschick und einer Ideologie des Verzichts schaffte, das Land zumit alternativen Energien zu versorgen. Und selbst dieder zwölf Millionen Rinder des Landes werden klimaneutral kompensiert, da das Grasland, auf dem sie weiden, die gleiche Menge Klimagase in sich aufnimmt - diese Berechnungen seien allerdings umstritten, so Shannon. Nebenbei erfährt man in dem Artikel, dass ein Deutscher durchschnittlichpro Jahr verursacht, und ein Franzose 9 Tonnen.