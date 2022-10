Nancy Scola porträtiert , die im Journalismus begann, dann Obamas Wahlkampf zur Wiederwahl vor allem auf Social Media aufmotzte und jetzt mit einer Agenda in den Journalismus zurückkehrt: Mit ihrem Projekt "Courier Newsrooms" gründet sie in den USA zahlreiche, die viaEinfluss auf das Wahlverhalten nehmen sollen. Dafür will McGowan zum einen verloren gegangenes Vertrauen in den Journalismus wiederherstellen und dies zum anderen ummünzen, indem sie das brachliegende Potenzial der gewaltigen Menge anfür die Demokraten nutzbar macht. Alleine in den letzten drei Jahren sind dafüralleine anundfür Werbeanzeigen gegangen, erfahren wir. "Unterstützt vom Billionär und-Gründer Reid Hoffman, dem liberalen Philanthropisten George Soros und anderen hat sie alleine in der ersten Hälfte dieses Jahreseinholen können, und sie zielt auf mehr. Ihre Kritiker hassen, was McGowan im Schilde führt. Wähler zu mobilisieren, das 'ist einfach nichts, was Newsrooms tun', wie es Caitlin Sutherland, die Geschäftsführerin der rechtsneigenden Nonprofit-Organisation Americans for Public Trust, ausdrückt. McGowan widerspricht dem nicht. Sie findet, dass genau darin das Problem liegt. Ihr Argument geht so: Zu viele Newsrooms haben sich, indem sie nur noch Elite-Leser ansprechen und hinterZuflucht nehmen (vor einem Jahrzehnt noch eine Seltenheit, heute haben dreiviertel aller US-Zeitungen eine solche). Unterdessen mussten seit 2004im ganzen Land den Betrieb einstellen und ließen damit Heerscharen von Amerikanern ohne jene Sorte vertrauenswürdiger Informationen zurück, die sie zur Wahl bewegen könnten. Stattdessen haben 80 Millionen, die in der Schicksalswahl zwischen Donald Trump und Joe Biden mitabstimmen hätten können, dies nicht getan. ... McGowan setzt als erstes und am meisten auf die These, dass Nachrichtenkonsum tatsächlich das Wählerverhalten beeinflusst. Dahinter steckt eine bahnbrechende Studie von 2006 zu dem, was deren Autoren dennennen. Die Forscher fanden heraus, dass die Dauerberichterstattung des konservativen Kanals, als er seinen Betrieb aufnahm, ausreichte, umdavon zu überzeugen, diesmal die Republikaner zu wählen - genug, um George W. Bush zum Präsidenten zu machen."Außerdem berichtet Tom Simonite von Forschungen an einer Pille, diekönnte - und vielleicht sogar die von Menschen.