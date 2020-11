In einem Artikel des aktuellen Hefts berichtet Ronan Farrow, wie die C.I.A. mitumgeht, die die desaströsen Praktiken der Behörde aufdecken: "Staatsanwalthatte eine 'kriminelle Verschwörung' von C.I.A. und F.B.I. aufgedeckt. Jedes Jahr führten Einträge in die 'Helios'-Datenbank (zur Identifizierung von Drogenschmugglern, d. Red.) zu Hunderten Festnahmen und Verurteilungen. Die Einträge werden üblicherweise von der Drogenvollzugsbehörde, dem F.B.I. und einer Abteilung des Ministeriums für Innere Sicherheit vorgenommen. Aber McConnell fand heraus, dass über hundert Einträge, die mit dem Label F.B.I. versehen waren, eigentlich aus einemder C.I.A. stammten. Er erkannte, dass F.B.I. und C.I.A. jenseits aller Grundsätze und Gesetze gehandelt und der Staatsanwaltschaft wie auch den Anwälten der Verteidigung die Informationsquelle vorenthalten hatten. Dergleichen wird auch alsbezeichnet. In den 1970ern, als herauskam, dass CIA-Agenten an unwissenden Bürgern und Vietnam-Gegnern LSD-Experimente verübt hatten, gab es Restriktionen, die der CIA verboten, sich in Strafverfolgungsangelegenheiten einzumischen. Seit Gründung der USA wurde es Richtern, Juroren und Verteidigern zugestanden, über gerichtliche Beweisquellen informiert zu sein. 'Hier handelt es sich unbekannte Informationen von einer international tätigen Behörde mit eigenen Regeln und Standards', so Nancy Gertner, ehemalige Bundesrichterin und Professorin an der Rechtsfakultät in Havard. 'Das sollte alle Trump-Wähler aufschrecken, die immer vomsprechen. Das ist der wahre Staat im Staat! Das sind Aktivitäten hinter unserem Rücken, die das Geschehen in unseren Gerichten fundamental berühren.'"Außerdem: Jane Mayer zeichnet ein düsteres Bild der, die Donald Trump im Falle seiner Abwahl befürchten müsste. James Somers erkundet das Raffinement, mit dem dasunser Immunsystem attackiert. James Wood liest das Buch der Anthropologin, "When God Talks Back". Amy Davidson Sorkin erfährt ausBuch "The Last Million", mit welchen Repressalien jüdische Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg in ihren Heimatländern zu kämpfen hatten. Anthony Lane sah im KinoWestern "Let him go". Und Carrie Battan hört das neue Album der israelischen MetalbandHörprobe anyone?