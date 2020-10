Ausriss aus der New York times vom 31. März 1933

Diese Geschichte ist bekannt, aber sie kann nicht oft genug erzählt werden. Sie zeigt, wie im Namen dessen, was später "" genannt werden würde, ein komplettesunter den Tisch gekehrt und dem Vergessen anheimgegeben wurde. Es geht um die Journalistenund, die so gut wie die einzigen Journalisten waren, die überhaupt über denan zumeist ukrainischen Bauern in westlichen Medien berichteten. Izabella Tabarovsky greift die Geschichte fürauf. Jones und Muggeridge hatten sich sowjetischen Reisebestimmungen widersetzt und hatten Tod und Hunger in der Ukraine mit eigenen Augen gesehen und mitgesprochen. Was sie offenlegten, war seinerzeit keineswegs so unbekannt, wie man heute denkt, sondern ein, so Tabarovsky. Willkommen waren ihre Berichte nicht.und zwanzig weitere Unterzeichner protestierten in einem offenen Brief an dengegen die "der Sowjetunion. Der Doppelschlag ihrer Berichte war dann auch "zuviel für das. Es übte Druck auf westliche Reporter aus um zu erwidern. Und ob nun eine direkte Absprache stattfand oder nicht, wie ein Reporter später behauptete - bald erschien eine öffentlichkeitswirksame Gegenversion aus der Feder keines Geringeren als, des gefeierten Pulitzer-Preisträgers der, der zu jener Zeit Moskau-Korrespondent und der weltweit führende Experte für alles Bolschewistische war. Am 31. März 1933 brachte dieDurantys heuteunter dem Titel ' Die Russen haben Hunger, aber sie verhungern nicht ', in der er die Fakten über die Hungersnot bestritt. Fakten, derenund über die er in privaten Gesprächen oft diskutiert hatte. Um es auf den Punkt zu bringen, griff Duranty auf einen Spruch zurück, der heute als sein Markenzeichen gilt: 'Man kann, ohne Eier zu zerschlagen' - ein Satz, den er wahrscheinlich von seinem russischen Äquivalent, 'Wenn Holz gefällt wird, fallen Späne', übernommen hat."(Hinweis: Darüber, ob man Trumps Regierungnennen kann, ist ein kleiner Streit ausgebrochen. In hält Shadi Hadid den Vorwurf mit Blick auffür total vermessen: "Wenn die Amerikaner nur für einen Momentkönnten, würde ihnen vielleicht auffallen, dass eine andere Welt - eine, in der Faschismus ein lebendes atmendes Ding ist - auf sie wartet." Die britische Aktivistinsieht das im Interview , das James Miller mit ihr fürgeführt hat, ganz anders: "Warum, mögen Sie fragen, sollen wir etwas faschistisch nennen, wenn wir genauso gut rassistisch-nationalistisch dazu sagen könnten. Für mich ist der Begriff 'faschistisch', d.h. er zielt darauf ab, eine bestimmte Wirkung bei den Zuhörer zu erzielen. Ich weise den Leser/Hörer darauf hin, dass ich glaube, dass das, was ich als 'faschistisch' bezeichne, eineverdient."