Den Ausstieg aus derhat Britannien schon hinter sich. Florence Sutcliffe-Braithwaite bespricht eine Reihe Neuerscheinungen zum Thema und betont , dass dienicht zwangsläufig zur Degradierung von Arbeitern und ihren Rechten führen musste. Es war die Politik von Margaret Thatcher und Tony Blair, die den Wandel in den nordenglischen, schottischen und walisischen Bergbauregionen so brutal werden ließ: "machte 1995 Schluss mit dem Bekenntnis der Partei zu einer staatlichen Kohleindustrie; im selben Jahr wurde privatisiert, was von ihr noch übrig war. Beynon und Hudson behaupten, dass New Labour jede Vorstellung vom 'Staat als Akteur in der Ökonomie' aufgegeben hatte und kritisieren scharf die Industriepolitik der Partei, die für die Kohlegebiete wenig mehr tat als Anreize für multinationalen Konzerten zu schaffen, ihre Produktionsstätten, Lager und Service-Center in die Regionen zu verlegen. Daswar auch zuvor schon Regierungsstrategie gewesen, doch der technologische und globale ökonomische Kontext unterschied sich: Die Fertigung erforderte mittlerweile viel weniger Arbeiter als in der, die Gewerkschaften waren geschwächt und New Labour tat wenig, um dies zu ändern. Vielmehr sollten niedrige Löhne und ruhig gestellte Belegschaften internationale Konzerne anziehen. In den achtziger, neunziger und nuller Jahren verlegten die Unternehmen tatsächlich Produktion und Dienstleistungen an gewinnträchtigere Orte. 1987 schloss Caterpillar seine alte Fabrik in Uddingston, nur vier Monate nachdem die britische Regierung dem Unternehmen acht Millionen Pfund Beihilfe für einen neuen Standort angeboten hatte. New Labours zweite Strategie bestand in der Schaffung von Wachstumszentren - Agglomeration war das Schlagwort -, aber das half den Kohleregionen wenig, denn solche Hubs formieren sich in der Regel um Städte herum. Die Folge für die Kohleregionen war, dass qualifizierte, gut bezahlte Arbeitsplätze mit anständigen Bedingungen ersetzt wurde durch weniger qualifizierte und schlechter bezahlte, prekäre Jobs. Kohlegruben und Fabriken wurden ersetzt durch.