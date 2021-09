Eine so assoziative, dichte - und gar nicht so lange - Kritik liest man kaum noch. Der Dichter Paul Franz nähert sich Memoir über den Künstler und FreundmitFilm "Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner" von 1974. Steiner, ein Meister des Skisprungs, sieht die Skulptur verborgen in der Materie, aus der sie nur befreit werden muss. Ähnlich ging es dem tschechischen Künstler Vladimír Boudnik, den Hrabal in "Der freundliche Barbar" porträtierte. "Vladimír, der Anfang der 1950er Jahre eine Zeit lang als Untermieter von Hrabal am Stadtrand von Prag lebte, als beidearbeiteten, ist jede Art von Nüchternheit zuwider. Wie Walter Steiner sieht Vladimír Bilder in der Materie. Vladimír erklärt, was er 'Explosionalismus' nennt, ein künstlerisches Dogma, das eine neueanstrebt, und sagt jedem, der ihm zuhört, dass 'nicht jeder ein Künstler sein kann, aber jeder kann ein Bild vollenden, das erin der Wand sieht'. Sein tiefster Wunsch ist es jedoch, mit den Materialien inzu verschmelzen, wie Hrabal es beschreibt: 'Rohmaterial, das direkt in die Zone der Transzendenz injiziert wird'. Das Bild ist das eines Einspritzmotors. Transzendenz bedeutet in diesem Fall Geschwindigkeit und Verbrennung."Leider ist der "Freundliche Barbar", der 1989 von Petr Koliha verfilmt wurde, nicht auf Youtube zu finden (nur diese zwei Minuten ), dafürFilm:Gefunden haben wir auch - dank 3 quarks daily - die Verfilmung von"Liebe nach Fahrplan", auf Tschechisch, mit englischen Untertiteln und in hervorragender Qualität: