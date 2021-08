sind bekanntlich extrem arbeitsteilige Produkte: Gefeiert wird meist der, aber daneben gibt es noch den, der die Angaben des Autors umsetzt, den, der die Zeichnungen ins Reine überträgt, den, der die Sprechblasen füllt, und ganz am Ende der Produktionskette noch den, der die bis dahin nur schwarzweiß vorliegenden Comics überhaupt erst bunt werden lässt. Beziehungsweise sollte man von "" sprechen, denn insbesondere in denwar diese oft übergangene Kunst fest in Frauenhand, schreibt Tom Shapira in einer dankenswerter Weise von zahlreichen visuellen Beispielen unterfütterten Würdigung:undhebt er besonders hervor. "Die eine Sache, die alle von ihnen so gut beherrschten, die sie von jenen, die vor ihnen und nach ihnen arbeiteten, abgrenzte und abhob, war dieihrer Arbeit. Realismus war nicht ihr Ziel, zumindest nicht obligatorisch. Ihre Farben dienten konstant dazu, deneiner Szene zu setzen." Doch während heutzutage keiner mehr ernsthaft auf die Idee käme, etwa schwarzweiße Filme nachträglich zu kolorieren, "erhalten Koloristinnen nicht dieselbe Menge an Respekt.lyrische, viszerale und rohe Arbeit an 'Swamp Thing' in den Achtzigern wurde für die Neuausgabe in der 'Absolute Edition' durch eine neue Kolorierung ersetzt, von etwas, das so sämig und schwer ist, dass es die gezeichneten Linien überdeckt und die feine Arbeit der Zeichner und Tuscher, in deren Dienst zu stellen sie sich so viel Mühe gemacht hatte. In gewisser Hinsicht spielt es dabei keine Rolle, ob das Werk dadurch verbessert wird (was nicht der Fall ist) -, man löscht sie einfach nicht aus, nur um einemzu entsprechen." Hier eine von Tatjana Woods berühmtesten Kolorierungen - Swamp Thing in voller, lyrischer Pracht (und hier ein Vergleich der alten - rechts - und neuen Farben - links):Weitere lesenswerte Artikel dieses wirklich tollen Popkultur-Magazins: Jane Frank würdigt die morbide Kunst von. Sven Mikulec spricht mitdarüber,ausfindig zu machen, zu restaurieren und in Nobel-Ausgaben auf BluRay zu veröffentlichen. Chloe Maveal verneigt sich vor dem Comiczeichnerund feiert den (auf dem gleichnamigen französischen Underground-Comicmagazin basierenden) Animationsfilm "Heavy Metal". Cole Hornaday erinnert an die im orientalischen Exotismus liegenden Ursprünge der Marvel-Comicfigur. Und Joseph Gibson erinnert anexperimentell-essayistischen Dokumentarfilm "Cuadecuc, Vampir", der am Rande der Dreharbeiten zu"Nachts, wenn Dracula erwacht" mitentstanden ist.