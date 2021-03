Ronen Bergman schildert die ultraorthodoxen Juden in seiner faszinierenden Reportage überals ein paradoxes Inbild jenes kühnen und permanenten Muddling through, dasimmer neu gewährleistet: Sie glauben fest, dass Israel, ja die Welt,, wenn der letzte Thoraschüler aufhört, die Schriften zu studieren. Entsprechend abgeneigt waren sie, dieder Regierung zu akzeptieren. Am Ende und nach vielen Infektionen ließen sich aber viele von ihnen doch darauf ein, andere wieder nicht. Bergman zieht dasFazit, dass sich Säkulare und Orthodoxe in der Krise ein wenig angenähert haben, während sich allerdings auchneue Chancen ausrechnen. Auf jeden Fall versteht man, warum Israel so schnell impft - aus Angstder ganzen Gesellschaft. Ein Zitat des Politologen und Spezialisten für die ultraorthodoxe Kulturbeschreibt die Lage am präzisesten: Die Ultraorthodoxen widersetzten sich dem säkularen Staat, zumindest momentweise, aber "dieser Ungehorsam, sagt Zicherman, brachte das '' zum Einsturz, das über Jahrzehnte die Verhältnisse zwischen den säkularen und ultraorthodoxen Communities bestimmte und das darin bestand, 'dass die Säkularen in bestimmten Gebieten und die Haredim in anderen Gebieten lebten und sich. So dass da keine Reibung ist. Dass die ultraorthodoxe Stadtam Sabbat geschlossen werden kann und in Tel Aviv ein Gay Pride-Parade abgehalten wird, und alles ist ok. Nun ist klar geworden, dass es in Israelgibt und alle in einem Strang verbunden sind und sie sich gegenseitig beeinflussen wie unterschiedliche Decks auf einem Schiff.'" Besprochen wirdRoman "Klara and the Sun" (den auch der Guardian rezensiert ).