In der neuen Ausgabe des Magazins schreibt Daniel Alarcon aus Chile, wie die politische Revolution im Land mit der Pandemie zurechtkommt und die seit Oktober 2019 stattfindenden als "el estallido" (die Explosion) bekannten Proteste gegen soziale Ungleichheit davon beinflusst werden: "Die Pandemie hat die Revolution nicht beendet, aber sie hat abrupt das Thema gewechselt … Die Beliebtheit von Präsident Pinera war nach 'el estallido' auf 6 Prozent gefallen. 'Die Regierung sah einen gebündelten Einsatz gegen das Virus als Chance, verlorene Legitimation wiederzuerlangen', so Pablo Ortuzar vom konservativenThinktank I.E.S. Es wurde schnell klar, dass Pineras Plan für eine sichere Rückkehr zur Normalität zu kurz griff. In einem TV-Interview gab der Gesundheitsminister zu, dass das Virus sich schneller verbreitete, als er angenommen hatte, auch wegen sozialer Bedingungen. 'Das Ausmaß der Armut und der Überbevölkerung war mir nicht bekannt', erklärte er. Ein schlagendes Beispiel für die Realitätsferne der politischen Elite."



Paige Williams stellt das Lincoln Project vor, eine Gruppe von Republikanern, die die Wiederwahl von Donald Trump verhindern will - was sie den zahnlosen Demokraten nicht zutrauen. Einer der Gründer ist Rick Wilson, ein politischer Berater, der für Rudolph Giuliani und Dick Cheney gearbeitet hat und weiß, wie man einen schmutzigen Kampf gewinnt: "Wilson sagt gerne: 'Demokraten spielen, um einen Streit zu gewinnen; ich spiele, um eine Wahl zu gewinnen.' Seine Anzeigen sind historisch gesehen mörderisch: 2008 bezeichnete er Obamas Pastor Jeremiah Wright als 'Prediger des Hasses'. In Wilsons jüngstem Buch 'Running Against the Devil', einem pointiert unanständigen Nachfolger seines 2018 erschienenen Bestsellers 'Everything Trump Touch Touches Dies', beschimpft er die 'Helfer und Speichellecker' des Präsidenten und beschreibt Trump als 'ein dunkles, beschissenes Monster' mit 'waschbärpfotengroßen Händen im Nanomaßstab'. Das Buch bietet strategische Ratschläge, wie die Demokraten im November gewinnen könnten: Sie müssten aufhören, das 'woke Twitter' zu umwerben und zu 'kaltblütigen, klarsichtigen Wahlkämpfern' werden, die 'die Wahlwirklichkeit über progressive Phantasien stellen'. Politik könne debattiert werden, nachdem Trump weg sei. Die Demokraten müssten unnachgiebig Beweise für die 'Korruption, Vulgarität, Unehrlichkeit, gebrochene Versprechen und gescheiterte Politik' des Präsidenten vorlegen. Sie dürften nie vergessen, dass Trumps Team 'dieses Land bis auf die Grundmauern niederbrennen' werde, um zu gewinnen, und sie müssten den Kampf dem wissenschaftlichen Diskurs vorziehen: 'Dies ist eine Schlägerei mit Eisenketten in einer Biker-Bar in Frogsass, Alabama.'"





Außerdem: Peter Hessler berichtet aus Wuhan, wo alles begann. Dana Goodyear überlegt, ob Peter Zumthors neues LACMA in Los Angeles ein Meisterstück ist oder eine Katastrophe. Adam Gopnik liest John Birdsalls Biografie des Kochs James Beard, "The Man Who Ate Too Much". Vinson Cunningham betrachtet das Treiben auf den virtuellen Theaterbühnen und fragt, ob es dem Publikum gefällt. Und Anthony Lane sah im Kino Julie Taymors Biopic über Gloria Steinem "The Glorias".