In der aktuellen Ausgabe des Magazins bestaunt Rebecca Mead die Kreationen der niederländischen Modedesignerin , die sich von Kabelbäumen im Kernforschungszentrum CERN in Genf inspirieren lässt undverbindet: "Auch wenn van Herpen als eine der innovativsten und konsequentesten Modedesignerinnen gilt, sehen ihre Arbeiten oft eher wie moderne Skulpturen aus. Sie liebt Formen, die die Anatomie herausfordern, und hat Abendkleider mitentworfen und Tops aus flambiertem Eisengeflecht. Ihre Progammhefte beschreiben stolz das Konzeptuelle der Kleider: In ihrer Show 'Biopiraterie' von 2014 hieß es: 'Genpatente werden verkauft; besitzen wir unseren Körper noch?' Damals ließ sie künstlichein seidene Kleider einnähen, die wie sich replizierende Zellen. Van Herpens Arbeit vereint neueste Technologie und Handwerkskunst … Das surrealste ihrer Kostüme war der 'Samurai' , ein schwarzer Bodysuit mit Hand-, Fuß- und Kopfteilen, auf den Dutzende Regenschirm-Speichen genäht waren. Die Trägerin des Kostüms war die Pina-Bausch-Tänzerin Clémentine Deluy. Sie sah monströs aus damit, umgeben von einem, der all ihre Bewegungen verstärkte."Alexis Okeowo porträtiert die Designerin , die im religiös-konservativenarbeitet, wo sich Christen und Muslime in einer Sache einig sind: dass eine anständige Frauzu sein hat. "Osakwes Kleider - für Kunden, die sie sich leisten können - sind beides, Rüstung und Lingerie: einschüchternd und zugleich einladend, mit starken Linien und weichem Material. Sie reflektieren ihr Bewusstsein, dass nigerianische Frauen pausenlos darüber verhandeln,sie in einer patriarchalen Gesellschaft sein können. 'Ich lebe das ja auch, und ich habe immer noch keine gültige Formel dafür gefunden', sagt Osakwe. 'Ich glaube, keine Frau hat das, und jede Frau trifft eine Wahl auf Kosten von etwas anderem.'"Weitere Artikel: Burkhard Bilger stellt denvor, einen Mann, der Kleider und Accessoires ausentwirft. Eva O'Leary besucht diein Los Angeles, wo an zeitgenössischen Ideen für Makeup gebastelt wird.Außerdem: James Wood las "meisterhaften" Roman "Go, Went, Gone". Sheila Heti stellt die Schweizerisch-italienische Autorinvor. Emily Nussbaum sah im Fernsehen erste Folgen von "". David Remnick las "What Happened",Rückblick auf den Wahlkampf. Anthony Lane sah im Kino"Mother!" und "Battle of the Sexes" vonund. Lesen dürfen wir außerdem Erzählung "As You Would Have Told It to Me (Sort Of) If We Had Known Each Other Before You Died".