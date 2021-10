Adam Shatz bemüht sich um ein sehr faires Porträt des afroamerikanischen Schriftstellers und Kommunisten, der literarisch und politisch zwischen allen Stühlen saß und für seinen Roman "Native Son" von vielen schwarzen Autoren und Autorinnen gehasst wurde. 'Native Son' erzählt von einem schwarzen Chauffeur, der in einer Mischung auserst die Tochter seines Arbeitgebers umbringt, dann seine eigene Freundin, wobei die Erfolgsausgaben des Romans, wie Shatz erklärt, aus Bigger Thomas einen Vergewaltiger gemacht hatten, was er im Original keineswegs war: "1949 beschrieb'Native Son' als moderne Version von 'Onkel Toms Hütte', 'eine Fortsetzung, eine Ergänzung der monströsen Legende, die es zerstören sollte', und erklärte, dass Bigger Thomas 'die Möglichkeit zulässt, ein Untermensch zu sein' und dass Wright sich ebenso wie Harriet Beecher Stowe ein Denken vorwerfen lassen müsse, nach dem die 'Kategorisierung eines Menschen nicht überwunden werden kann'. Baldwin, zu dessen Erfolg Wright viel beigetragen hatte, war nicht der einzige seiner Schützlinge, der sich gegen ihn wandte.schrieb 1963, dass Wright in Bigger Thomas keine schwarze Figur geschaffen habe, die andere Schwarze wiedererkennen würden, sondern 'einegegen die Unterdrückung der Weißen', die grob darauf angelegt sei, 'die Weißen in ihrer Apathie zu schockieren'. Ellisons eigener verkopfter Protagonist in 'Invisible Man' war eine pointierte Erwiderung auf Biggers. Diese Wut war auch für Ellison einst wichtig gewesen. Während ihrer gemeinsamen Zeit in der CPUSA hatte er einen Brief an Wright geschickt, in dem er Biggers 'revolutionäre Bedeutung' pries. Leser, die über Biggers Gewalttätigkeit entsetzt sind, so Ellison, 'verkennen, dass das, was aus der Sicht der bürgerlichen Gesellschaft schlecht an Bigger ist, aus unserer Sicht gut ist ... Ich wünschte, alle Neger wären psychologisch so frei wie Bigger und so fähig zu positivem Handeln! Dieses Argument wurde 1966 von dem Black-Panther-Führeraufgegriffen, der Bigger als '' bezeichnete, der 'keine Spur ... von der selbstverleugnenden Liebe zu seinen Unterdrückern des Typs Martin Luther King' habe. Für Cleaver, der in seinen Memoiren schrieb, dass er die Vergewaltigung schwarzer Frauen geübt hatte, bevor er sich weißen Frauen zuwandte, verkörperte Bigger eine authentische, revolutionäre schwarze Männlichkeit, die Baldwin, ein schwuler Mann, natürlich verachtete."