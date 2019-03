In der aktuellen Ausgabe des berichtet Ed Caesar über die Machenschaften des britischen Geschäftsmannes und Mitbegründers der: "Banks kanzelt seine Kritiker als überhitzte Brexit-Gegner ab. Was die Medien über genaue Herkunft seiner Zahlungen (von 8,4 Millionen Pfund, die Red.) an die Kampagne schreiben, nennt er ein Produkt durchgedrehter Journalisten. Das erinnert an Trumps Verteidigung seiner russischen Kontakte. Banks behauptet, er habe die Kampagne auf völlig legale Weise unterstützt und werde nun dafür bestraft, dass seine Hilfe effektiv war. Alle strafrechtlichen Ermittlungen wären ähnlich politisch motiviert … Bei aller Bonhomie hat Banks eine finstere Seite. Der Social-Media-Feed von Leave.EU, der von ihm beaufsichtigt wird, vertrat oft die Ansicht der alternativen Rechten, dasseinen zu großen Einfluss auf Politik und Medien ausüben. Zwei kürzlich von Leave.EU veröffentlichte Beiträge enthielten Bilder des Investors, der Ziel antisemitischer Hassreden und rechter Verschwörungstheorien ist. In einem Beitrag wurde Soros alsdargestellt, der Tony Blair kontrolliert. Das Bild erinnerte an ein Nazi-Propaganda-Poster der vierziger Jahre, auf dem ein Jude die Marionetten Churchill und Stalin lenkt … In gewisser Weise war die von Banks geleitete Kampagne eine Protestbewegung gegen den selbstgefälligen Globalismus der herrschenden Klasse - gegen die 'große Politik', die Farage in seiner Siegesrede verurteilte. Aber es war auch eine. Unmittelbar nach dem Massaker in einem Schwulen-Nachtclub in Orlando, Florida, twitterte Leave.EU ein Foto von Isis-Kämpfern zu diesem Text: 'Der freie Handel mit Kalaschnikows in Europa hilft Terroristen. Stimmen Sie am 23. Juni für mehr Sicherheit, stimmen Sie für #Leave.' Und explizit die Tragödie ausnutzend weiter: 'Handeln Sie jetzt, bevor wir hier eine Gräueltat im Orlando-Stil sehen.'"Außerdem: Alexandra Schwartz porträtiert die kanadische Schriftstellerin, die sich von ihrer menonitischen Kirche gelöst hat. Hua Hsi erklärt , wie die Kulturwissenschaftlerinin ihrem Buch "Cruel Optimism" die Politik à la Trump vorausgesehen hat. Und Joshua Rothman entdeckt versteckte Energiequellen in den Bildern des Malers. Carrie Battan hört . Alex Ross hört neue Klavierkonzerte vonund. Und Anthony Lane sah im Kino' Film "Hotel Mumbai" über die islamistische Terrorattacke in Indien 2008.