In der ersten Ausgabe desim neuen Jahr macht uns Nathan Heller mit den Überlegungen der amerikanischen Philosophin zum Themabekannt. Nicht um materielle Gleichheit geht es Anderson, sondern um demokratische: "Nach Andersons Ansicht geht es um den Übergang von der distributiven Gleichheit zu dem, was sie relationale odernennt: eine Begegnung unter Gleichen, unabhängig davon, woher man kommt oder wohin man geht. Dies ist im Grunde die Ausübung von Freiheit... Umzu sein, müssen die Mitglieder einer Gesellschaft nach Andersons Einschätzung in der Lage sein, als Menschen zu funktionieren (Nahrung, Unterkunft, medizinische Versorgung), an der Produktion teilzunehmen (Bildung, angemessene Bezahlung, unternehmerische Möglichkeiten), ihre Rolle als Bürger wahrzunehmen (Rede- und Wahlfreiheit) und sich durch die Zivilgesellschaft zu bewegen (Parks, Restaurants, Arbeitsplätze, Märkte etc.). Verfechter des Egalitarismus sollten die politische Aufmerksamkeit auf Bereiche richten, in denen diese Ordnung zerstört ist.ist in jeder Hinsicht eine unfreie Situation; daher ist es Aufgabe einer freien Gesellschaft, dieses Problem zu lösen. Einwird von der Zivilgesellschaft behindert, wenn Gebäude nicht mit Rampen ausgestattet sind. Andersons demokratisches Modell verlagert den Aufgabenbereich des Egalitarismus von der Idee des Wohlstandsausgleichs auf die Idee, dass Menschen unabhängig von ihren Unterschiedensollen. Eine Gesellschaft, in der alle die gleichen materiellen Vorteile haben, kann in diesem entscheidenden Sinn immer noch ungleich sein; demokratische Gleichheit, die auf gleichem Respekt beruht, ist nichts, was man einfach beschließen kann. 'Der Mensch, nicht die Natur, ist dafür verantwortlich, die natürliche Vielfalt der Menschen in repressive Hierarchien verwandelt zu haben', schreibt Anderson."Außerdem: Lauren Collins stellt die irische Schriftstellerinund ihre um Liebe im Spätkapitalismus kreisenden Geschichten vor. denkt darüber nach, waskommt. Und Anthony Lane sieht im Kino Jon S. Bairds Biopic über