In der aktuellen Ausgabe des geht Thomas Chatterton Williams den Ursprüngen der "You Will Not Replace Us"-Rufe weißer amerikanischer Nationalisten nach und meint, sie bei Frankreichs rechten Vordenkern wieoderzu finden: "Faye und Renaud Camus empören sich gegen das Diktat moderner Staatskunst, die Nationalität lieber in rechtlichen denn in ethnischen Begriffen definiert. Der liberale US-Autorzitiert in seinem Buch 'Go Back to Where You Came From: The Backlash Against Immigration and the Fate of Western Democracy' Renaud Camus' Lamento, eine, die Französisch nur unzureichend beherrsche und die französische Kultur ignoriere, könne sich ebenso als Französin bezeichnen wie jeder Einheimische, der Montaignes syntaktische Raffinessen, Burgunder und Proust verehre und der seit Generationen in ein und demselben Tal lebe. Was Renaud Camus abstößt, so Polakow-Suransky, ist der Umstand, dass die Frau, sofern sie die französische Staatsbürgerschaft hat,handelt. Fayes Arbeiten erklären den Riss in vielen westlichen Demokratien zwischen der regulären Rechten, die die Einwanderung gerne limitiert sähe, aber Muslime dulden, und der alternativen Rechten, die die Einwanderung von Muslimen als Bedrohung sehen. In diesem Licht ist die wachsende Popularität Putins bei westlichen Konservativen leichter zu verstehen. Denker wie Faye verehrenstolzer heterosexueller, weißer Männlichkeit. Sie fantasieren, das russische Militär würde helfen, eine 'eurosibirische' Föderation weißer Ethno-Staaten zu erschaffen … Derartiges rechtes Gedankengut ist jetzt in Amerika angekommen."Außerdem: John Seabrook besucht die, Puerto Ricos neue Jockey-Stars. Ben Taub berichtet vom, einer Katastrophenregion in Zentralafrika. Hua Hsu bespricht das aktuelle-Album. Adam Gopnik liest eine neue Biografie über den Künstler. Und Anthony Lane sah Film "Call Me by Your Name".