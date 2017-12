In der aktuellen Ausgabe des fragt sich Jon Lee Anderson, obdie Krise seines Landes überstehen kann: "Chávez war in der Lage, den Einfluss der USA zu relativieren, indem er seine linken Freunde in Lateinamerika zusammentrommelte. Aber Venezuelas Macht in der Region wird geringer, und Maduro hat diezusammengestrichen. Kuba, das einst 100.000 Barrel subventioniertes Öl am Tag bekam, erhält kaum noch die Häfte davon; Jamaika erhält von einst 24.000 noch 1.300. Venezuelas Nachbarn sind immer mehr gewillt Maduro zu kritisieren. Doch US-Offizielle in der Region sehen kaum Chancen, einen Wechsel herbeizuführen. Dieund der Willeund eventuell auch der, Venezuela liquide zu halten, lassen offenbar nicht viel Möglichkeiten. Öl-Sanktionen bleiben eine Option, doch besteht die Gefahr eines kompletten Kollaps' der venezolanischen Wirtschaft, außerdem würden sie die USA affizieren. Eine Menge Leute in den roten Staaten, wo die Raffiniereien stehen, würden, heißt es von offizieller Seite weiter. Trump würde Maduro nur zu gern hinauskicken, aber er vermeidet lieber die Auseinandersetzung mit dem Süden."Außerdem: Jeffrey Toobin berichtet über die saubere Arbeit vonin Sachen Russland. Tobi Haslett spürt infiktionalen Texten die blanke Verunsicherung. Calvin Tomkins erkundet die fantastischen Geschichten in den Bildern von. Anthony Lane sah im KinoFilm "The Shape of Water". Alex Ross hörte ' neue Oper "Girls of the Golden West". Und Peter Schjeldahl besuchte die Retrospektive des Fotografenim Museum of Modern Art