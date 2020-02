In einem Beitrag des aktuellen Hefts konstatieren Adam Entous und Evan Osnos eine, dessen sich Nationen zur Beseitigung unliebsamer Feinde bedienen: "Seit der Haager Konvention von 1907 ist das Töten eines Angehörigen einer anderen Regierung in Friedenszeiten durch das Kriegsvölkerrecht weitgehend ausgeschlossen. Als die Trump Regierung erstmals die Tötung vonverkündete, hieß es aus offiziellen Kreisen, er wäre eine 'immense' Bedrohung für US-Bürger gewesen. Als es Fragen und Kritik hagelte, änderte die Regierung ihre Begründung und verwies auf Soleimanis Rolle in einer 'Serie von Attentaten'. Schließlich verzichtete Trump ganz auf jede Rechtfertigung und twitterte, in Anbetracht von Soleimanis 'schlimmer Vergangenheit' käme es darauf nicht an. Dass der Präsident derauswich, enthüllt eine finstere Wahrheit: Die Entscheidung eines Staates zur Tötung hängt weniger von Fragen des Gesetzes ab als von einer Reihe dehnbarer politischer, moralischer und. Im Fall Soleimani war Trumps Tötungsbefehl der Höhepunkt eines großen strategischern Spiels zur Umgestaltung in Nahost und zugleich der Beginn eines potenziell grauenhaften neuen Weges des Tötens. Dieser Weg begann vor mehr als zehn Jahren mit einer anderen tödlichen Operation: In einer Februarnacht 2008 wurde in einem noblen Bezirk von Damaskusgetötet … Er war der militärische Stratege der Hisbollah … und wurde für einige der spektakulärsten Terroranschläge der Jahre 1975-2000 verantwortlich gemacht."Und ein Text von John Cassidy geht der Frage nach, obmöglich ist: "Die Degrowth-Bewegung hat ihre eigenen akademischen Magazine und Konferenzen. Einige Vertreter plädieren für die totale Abschaffung des globalen Kapitalismus, nicht nur der fossilen Brennstoff-Industrie. Andere denken an einen Kapitalismus der anderen Art, in dem Produktion für Profit weiterhin möglich ist, aber mit einer ganz anders orientierten Wirtschaft. In seinem einflussreichen Buch 'Prosperity Without Growth: Foundations for the Economy of Tomorrow' ruft, Professor für nachhaltige Entwicklung an der Universität von Surrey in England, die westliche Welt auf, ihre Wirtschaft von Massenproduktion auf lokale,umzustellen, Krankenpflege, Lehre und Handwerk. Jackson ist sich der Dimensionen eines solchen Umbruchs bewusst, was soziale Werte und Produktionsweisen angeht, aber er klingt optimistisch: 'Die Menschen können gedeihen, auch ohne dauernd mehr Zeug anzuhäufen. Eineist möglich.'" Aber wird sie einen Sozialstaat finanzieren?