verbindet sich selbst gern mit Rationalität und Fortschrittsglauben, doch war es nie ganz frei vonin einem bösen Essay. Densieht Gray in den dreißiger Jahren, als Berichte über denim Westen geleugnet und diskreditiert wurden. Für ähnlich gravierend hält den liberalen Reflex, von Donald Trump bis zum Brexit alles Übel russischer Einflussnahme in die Schuhe zu schieben: "Der russische Staat war immer ein Pionier der Informationskriege. Doch keine seiner Interventionen, weder einzeln noch zusammengenommen, reicht als Nachweis aus, dass Russland den großen Wetterwechsel gesteuert hat. Das Ausmaß, die Tiefe und Langlebigkeit des Misstrauens gegenüber densind einfach zu groß, als dass diese Rechnung aufgehen könnte. Dieses Misstrauen begann mit der, nahm mit derzu und erreichte ihren fortlaufenden Höhepunkt mit dem 'Projekt Angst' in der Brexit-Schlacht. In Europa zeigt sich das Misstrauen im anhaltenden Aufstieg populistischer Parteien , etwa in Italien und Ungarn. In all diesen Fällen werden die Eliten abgelehnt, weil sie unfähig sind, die von ihnen erzeugten Krisen in den Griff zu bekommen. Der Beinahe-Zusammenbruch des Finanzsystems und die chronischem Schwierigkeiten mit der Einwanderung haben die Glaubwürdigkeit des liberalen Zentrums. Keine Intervention von außen hätte seine Autorität so beschädigen können... Deswegen finden Liberale Verschwörungstheorien so anziehend. Sie helfen ihnen, sich von der Verantwortung für diese Irrwege freizusprechen. Von Liberalen in allen Parteien unterstützt, führte Austerität zu Einschnitten im öffentlichen Dienst und in der Infrastruktur, die einem großen Teil der britischen Bevölkerung schadete. Liberale in allen Parteien beförderten Einwanderung in großem Umfang. Jeder, der bedenken gab, dass sie vor allem für armere Schichten Vor-Nachteile mit sich brächte, wurde. Der Aufstieg von Ukip und dann der Brexit-Partei war vorhersehbar. Populismus ist das Geschöpf einer liberalen politischen Klasse, die ihren eigenen Niedergang deranlastet. Wenn die liberale Idee tot ist, wie Wladimir Putin behauptete, dann ist es die, die als seine nützliche Idioten agierten."