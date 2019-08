Mit leicht hochgezogener Augenbraue stellt Kelefa Sanneh zwei Bücher vor, die sich mit der Frage beschäftigen,. Die weiße Trainerin für Diversität am Arbeitsplatz,, erklärt in "White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism"für an sich rassistisch. Sie selbst bemüht sich nach eigener Aussage "weniger weiß" zu sein, wie Sanneh mit mildem Spott zur Kenntnis nimmt. Etwas gehaltvoller findet er das Buch des schwarzen Historikers, "How to Be an Antiracist". Aber auch hier stolpert er, denn Kendi hält schlichtwegan Afroamerikanern für rassistisch. Danach ist Barack Obama ebenso Rassist wie ein stolzer Sklavenhalter, wenn er - wie 2008 - denbeklagt und dafür die geringen Aufstiegsmöglichkeiten für Afroamerikaner verantwortlich macht, aber auch die Mitverantwortung der afroamerikanischen Community für die Zustände anspricht. Wenn das Wort "rassistisch" dann auch noch "ständig im Lichte neuer Politikforschung neu kalibriert werden muss, dann verliert es die, die ihm überhaupt erst Macht verleiht", meint Sanneh. "stellt für Kendi ein konzeptionelles Problem dar. Wie die meisten Menschen wissen, sind Afroamerikaner sowohl bei den Opfern als auch bei den Tätern von Gewaltverbrechen in Amerika stark überrepräsentiert, was ein deutlicher Beweis für die hartnäckige Rassenungleichheit des Landes ist. Aber Kendis Ansatz verbietet es, von Kriminalität als einem besonderen 'Problem' in schwarzen Stadtvierteln zu sprechen; er meint, dassihre eigenen Gefahren haben, einschließlich krimineller Bankiers (sie 'könnten deine Lebensersparnisse stehlen') und Verkehrsunfälle in Vororten".Außerdem: Alex Ross würdigt den Komponisten. Carrie Battan hört Schlafzimmerpop von. Und Anthony Lane sah im Kino "After the wedding" von