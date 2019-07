Eigentlich möchte man ja nichts mehr über den Brexit und seine Protagonisten lesen. Aber was James Meek über schreibt , lässt einen dann doch mit den kontinentaleuropäischen Ohren schlackern. Es gebe, schreibt er, den einen, der stets so aussieht, als wollte zu einer Dinnerparty des Jahres 1935 eilen und der sich eine reiche Königin wünscht, mit goldenen Kutschen und den besten Pferden der Welt davor. Und den anderen, der in den letzten Jahrenmit einem Fonds für reiche Kunden verdient hat. Somerset Capital Management (SCM) heißt die Firma, die von einemgegründet wurde. Und so verbindet Rees-Mogg sein stocksteif-nostalgisches Britentum mit schnittigstem Globalkapitalismus: "Er wurde wegen Tochterfonds in Irland kritisiert, als die Firma Kunden vor denwarnte: Zeigte das nicht, dass sein Glaube in die Finanzstabilität Britannines nach dem Brexit ein Schwindel war? Er musste sich für seine Investitionen in einen indonesischen Pharmakonzern rechtfertigen, dessen Pillen als Abtreibungspillen genutzt werden konnten: Rees-Mogg ist ein, der glaubt, dass Abtreibung selbst in Fällen von Vergewaltigung oder Inzest inakzeptabel ist. Er wurde beschuldigt, auf unpatriotische Art in russische Firmen zu investieren und vom Post-Brexit-Chaoszu profitieren, denn fast alle Investitionen von SCM laufen in anderen Währungen." Aber all das, so Meek, schade Rees-Mogg nicht und lasse sich bestens vereinbaren: Rees-Moggs Liebe zum viktorianischen Zeitalter sei eben auch eine zu einem Zeitalter, das Massen von Menschen verelenden ließ."Außerdem in der: Sheila Fitzpatricks schöne Besprechung des Buchs "To See Paris and Die - The Soviet Lives of Western Culture" vonüber die Sehnsucht der Sowjetbürger nach dem, verkörpert vor allem von der Lichterstadt