Kaum zu glauben, aber dieist in Frankreich nicht totzukriegen., der Sohn des großen André Glucksmann, ist in die Politik gegangen und kandidiert für eine gemeinsamen Liste mit den Sozialisten in den. Aber er ist auch Ko-Autor eines Films über denund ein scharfer Kritiker der französischen Rolle in dieser finsteren Angelegenheit - und ganz besonders François Mitterrands, der sich auch hier als der Zyniker erwies, den er nur notdürftig hinter seinem großartigen Gebaren versteckte. Jüngst hat Glucksmann seine Vorwürfe gegen Mitterrand bekräftigt und erhielt glatt einen offenen Brief von Überlebenden der Mitterrandie in der abgewirtschafteten Sozialistischen Partei - von Edith Cresson bis Jack Lang. In, Bernard-Henri Lévys Blog, tritt David Gakunzi Glucksmann zur Seite: "Wer hat gesagt, 'in diesem Land ist ein Völkermord'? Mitterrand. Und wer hat gesagt, 'in dieser Art Konflikt geht es nicht um die Suche nach Guten und Bösen, es handelt sich durchweg um potenzielle Killer'? Wieder der Mann von Solutré. Die Konsequenzen seiner Politik in der Region warenund haben bis heute Auswirkungen. Und für dasin Afrika sind diese Konsequenzen auf Dauer vernichtend."Der Genozid von Ruanda wird inimmer wieder thematisiert, auch von, der die unselige Rolle Frankreichs klar benennt . So viel vielleicht auch zur Nuancierung eines Artikels von Jürg Altwegg in der, der jüngst behauptete, dass die antitotlitären Intellektuellen in Frankreich den Genozid seinerzeit ignorierten. "Der Schriftsteller Jean Hatzfeld glaubt", so Altwegg, "dass die jüdischen Intellektuellen einen Genozid, derwäre, schlicht nicht anerkennen wollten."Hier Glucksmanns Film: