Auch ein menschlicher Flummi kommt irgendwann ins Alter und schreibt seine Autobiografie - so wie jetzt der Hongkong-Superstar. Ryu Spaeth staunt Bauklötze, mit welch sprühend guter Laune Chan sein Leben in der ehemaligen Kronkolonie schildert, als die Hafenstadt noch Zufluchtsort für chinesische Flüchtlinge war. Selbst die, die aus Chan Kong-Sang (wörtlich: "der in Hongkong Geborene") den neben Bruce Lee größten und beliebtesten Kung-Fu-Star machten, werden weggelächelt. So etwa seine Ausbildung bei der, in die er mit sieben Jahren gesteckt wurde: "Zehn Jahre lang trainierte Chan von fünf Uhr morgens bis elf Uhr abends, mit Pausen für Mittag- und Abendessen. Er schlief neben all den anderen Jungs auf einer dünnen Matratze auf einem Teppich, auf einer Kruste von Schweiß, Spucke und Pisse. Wenn er sich daneben benahm, setzte es Prügel mit dem Stock. Wenn er krank wurde, wurde ihm gesagt, er solle sich gefälligst zusammenreißen und weiter Kung-Fu trainieren. Er erhielt so gut wie, nicht einmal in den Grundlagen des Lesens, Schreibens und Rechnens wurde er unterrichtet. Als er zum ersten Mal an Geld kam, konnte er kaum Quittungen mit seinem Namen unterzeichnen (seine Memoiren sind von einem Publizisten 'co-geschrieben'). Er war im wesentlichen ein Fleischklops, den man hervorzerrte, wann immer eine Pekingoper einen Sänger, Tänzer oder Akrobaten benötigte. Und als er in seiner Jugend damit begann, auf Filmsets anzuheuern, behielt sein Lehrmeister 90 Prozent seines Lohnes ein. Chan war Teil derder großen Hongkong-Wirtschaft, die bis heute vollgepackt ist mit unterbezahlten Arbeitern aus aller Welt, die in tristen Apartments in der Größe von Särgen lebendig übereinandergestapelt werden. Und doch ist sein Memoir im Tonfall von der Überzeugung bestimmt, dass die offensichtlichen Ungleichheiten in der China Drama Academy im Besonderen und in Hongkong im Allgemeinen durch diewurden, die sich einem Niemand wie Chan Kong-Sang boten. Er selbst beschreibt diese Jahre als sein 'Jahrzehnt der Finsternis'. Aber er fügt hinzu: 'Es waren diese zehn Jahre, in denen ich Jackie Chan geworden bin.'"Und dieser Jackie Chan nahm das Leben auch bei den Dreharbeiten später bekanntlich von der harten Seite: