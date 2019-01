Die Brexiteers kennen nur eine Taktik, glaubt William Davies: "Raus, und wenn das nicht klappt, dann raus." Das Problem mit dem Ausstieg sei, dass erist, meint Davies und begründet dies mit dem Standardwerk "Exit, Voice and Loyalty" des Ökonomen, der untersuchte, wie Menschen in einem Markt ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen können: "Meistens halten wir unsundals Optionen offen, eher alsdenn im täglichen Verhalten. Viele Konsumenten wechseln ihr Waschmittel nicht (), wie auch nur wenige Wähler ihre Abgeordneten mit Forderungen und Beschwerden behelligen (). Aber entscheidend ist, dass wir das Recht haben, dies zu tun. Das garantiert uns. Aber diese Rechte haben jeweils ihre eigene Domäne:gehört in diein die. Wie konnte also die Ideologie des- oder seine Fantasie - die britische Politik verschlingen? Wie konnte ein Prinzip des Marktes, der Ausdruck der eigenen Unzufriedenheit durch den Ausstieg, die größte Verfassungskrise seit 1945 hervorrufen? So gesehen ist der Brexit weniger eine Demonstration von Souveränität und Demokratie, als ein neuer Schritt in der. Wenn es das fundamentale Recht eines jeden Investors, Kunden oder Händlers ist, zu gehen, wann es ihm passt, warum dann nicht auch das einer Nation?"Weiteres: Auch mit achtzig Jahren lässt Reporterurgesteinnicht locker: Diesmal geht er Hinweisen nach, wieals Vizepräsident von Ronald Reaganam Kongress vorbei lancierte. Besprochen werden Zachary Leaders Biografie des Schriftstellersund die beiden neu aufgelegten Großewerke "The Great Terror" und "The Harvest of Sorrow" des britischen Historikers