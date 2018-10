Anatol Schneider verbeugt sich vor dem Ahnherr der Sterneköche, vor, der 1651 mit seinem Kochbuch "Le Cuisinier français" diebegründete. Dabei dürfe man sich die hohe Küche nicht einfach als Fortsetzung der höfischen Küche des Mittelalter oder der Renaissance vorstellen, erklärt Schneider, vielmehr verdanke sie sich der Rationalisierung der anbrechenden Neuzeit, der politischen Entmachtung des Adels, dem Buchdruck und der kolonialen Erschließung der Welt: "Was nun zeichnet diese neue Küche nach demdes Spätmittelalters und der Renaissance aus? Da ist die Abkehr von den orientalischen Gewürzen, von denen zunächst nur wenige und in reduzierter und pointierter Verwendung überdauern - wie Zimt oder Nelke. An ihre Stelle treten in verstärktem Maß die auch heute noch gängigen Küchenkräuter,und andere. Generell werden die dezentere Würzung und eine stärkere Hinwendung zum 'natürlichen Geschmack' favorisiert. Auch im Hinblick auf die Auswahl der Speisen ändert sich einiges -völlig, gleichzeitig nimmt die Differenziertheit bei der Verwendung von Schlachttieren zu. Das sind Entwicklungen, die sich auch in La Varennes Werk finden. Was ihn aber zum Ahnherrn der modernen Haute Cuisine macht, ist etwas anderes: Es ist die innere Organisation, die das neue Kochen auszeichnet - seine."Außerdem verabschiedet jetzt auch der frühere-Herausgebermit einem Nachruf seinen fremden Genossen, der nichts so verabscheute wie "Franzosenphilosophie" und französische Gedichte: "Auch dies entsprach seinem '': Roman-Sätze hörten sich 'wahr' an, wenn sie gut waren. Sie erfassten Menschen und ihre Wirklichkeit. Was in den französischen Gedichten stand, war ausgedacht, überkandidelt, zum Teil pompös, so sein Empfinden. Und, also eine ganze Reihe Intellektueller, mochte Kurt Scheel auch nicht."