Diesollte diesen Artikel in alle ihre Sprachen übersetzen und kostenlos verteilen! Samanth Subramanian vom amerikanischen Wirtschaftsmagazin porträtiert unsere, die Dänin, die es derzeit mit Google, Amazon, McDonald's, Starbucks aber auch jeder Menge nichtamerikanischer Multis aufnimmt. Letztes Jahr warf sie Irland vor, Apple illegale Steuervorteile eingeräumt zu haben und forderte. "Laut Vestager unterscheidet sich der Apple-Fall im Prinzip in nichts von anderen Ermittlungen. Ihre Forderung an Apple leuchtete so hell auf, sagt sie, 'weil es eine große Summe ist und weil es eine Firma ist, die jeder kennt'. Keine Entscheidung wegen illegaler Beihilfe mündete jemals in einer so enormen Rückforderung. In einem Brief vom März 2016 an Vestager schrieb (Apple-Chef) Tim Cook, er sei besorgt 'um die Fairness dieser Verfahren'; als die Entscheidung verkündet wurde, legten Irland und Apple promptein. Bis zu einer endgültigen Entscheidung, die Jahre dauern kann, wird das Geld am Europäischen Gerichtshof hinterlegt. In der Zwischenzeit gibt es andere Untersuchungen. Die Wettbewerbsbehörde ermittelt, ob derdurch Bayer für 66 Milliarden Dollar den Wettbewerb auf dem agrarchemischen Markt der EU lahmlegt. Vestager legt außerdem gerade letzte Hand an ihre Entscheidung über die die Steuern, diezahlt. Schon ihre Untersuchung hat McDonald's zu einer Reaktion gezwungen: im Dezember erklärte die Firma, sie wolle ihren Steuersitz nach Britannien verlegen."