In einem Gespräch mit dem ägyptischen Psychoanalytikergeht es vor allem um Sprache. Eines der wichtigsten Bücher des in Frankreich lebenden Lacan-Schülers - "Pourquoi le monde arabe n'est pas libre. Politique de l'écriture et terrorisme religieux" - hat er auf Arabisch geschrieben und es anschließend selbst in Englische übersetzt, bevor es für den französischen Markt ins Französische übertragen wurde. Das entspricht seiner Auffassung von Text, dersei, sondern die "Mobilität des Denkens" transportieren müsse. So erklärt er, warum diein der arabischen Welt auch eine der Sprache ist: "Mit dem Islam hat sich dieverschärft. In der Zeit der Pharaonen schrieb man sie, wie man sie sprach. Das endete mit dem Islam, die Sprache wurde geheiligt. Heutzutage würde kein arabisches Regime (von Saudi Arabien bis Marokko) jemals zustimmen, das gesprochene Arabisch zu lehren: Nur die Sprache Gottes hat eine. Zugleich sichert das auch die politische Macht, was dem Westen so gelegen kommt. Wir Ägypter sind ein Volk, in dem wenige eine Zeitung lesen können, hier herrscht diedes religiösen Geistes. Ein Libyer hat einmal zu mir gesagt: 'Welch ein Wunder,(Flugzeuge, Waschmaschinen, Häuser), damit wir es genießen können.'"