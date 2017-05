Seit Monaten wird nicht nur in Budapest regelmäßig gegen diverse Vorhaben der ungarischen Regierung demonstriert. Péter Urfi überlegt , warum gerade die Jüngeren so viel Präsenz zeigen, denen so oft ihre "Politikverdrossenheit" nachgesagt wird: "Die jungen Intellektuellen sehen, dass die Regierung lächerlich, aber auch gefährlich ist. Gegen sie zu kämpfen, ist sinnvoll, in politischen Parteien, aber nicht nur dort: In den tapferen NGOs, durch Spenden, auf der Straße laut prtestierend oder im Internet kommentierend..., die Demo ist das neue Tinder. Das System ist hinreichend autoritär, so dass Widerstand sinnvoll, aber auch anziehend ist. Und es ist nicht so repressiv, dass dabei nur die Helden zu Wort kommen würden ... Beim Protest, beim Zusammenschluss, bei der Aussage des Gedachten winken wohlim 'System der nationalen Kooperation' und in extremen Fällen steht da die Entlassung, ein Angriff bezahlter Glatzen oder der Besuch von der Polizei nach den Demonstrationen. Doch das eigene Leben ist nicht in Gefahr, es droht auch kein Gefängnis. In Österreich ist es langweilig, oppositionell zu sein, in der Türkei ist es lebensgefährlich. Bei uns gibt es. Und so gibt es auch Hoffnung."