In der aktuellen Ausgabe des vermisst Kelefa Sanneh den Graben zwischen Trump und den, die ihm gern zur Seite stehen würden: "Trumps Präsidentschaft könntewerden, in einem Sinn, den die Trumpisten durchaus überschauen: Er könnte sich durch Korruption ruinieren oder durch internationale Skandale. Er könnte seine Amtszeit damit zubringen, seine Feinde zu jagen oder seine Hilfsheriffs Amoklaufen zu lassen. Es ist schwierig so etwas zu prophezeien, aber bei Trump scheint all das nur plausibel, weil er so wenig interessiert ist an den Sicherheiten, die Derartiges verhindern. Dass Trump sich so auf seine Intuition verlässt, kommt bei seinen Leuten zwar gut an, da es ihn von der Tyrannei der Bürokratie befreit, allerdings macht es ihren Job auch problematischer. Zwischen Trump und seinen intellektuellen Anhängern herrscht eine. Sie müssen die Doktrin ohne ihren Namenspatron formulieren. Trumps politisches Markenzeichen ist das eines Typen, der sich niemalszu erklären braucht, gleich wie wichtig diese Leute für sein Fortkommen sind."Weiteres: Tad Friend porträtiert den Indie-Regisseurund dessen Familienfilme. Nicholas Schmidle überlegt , wie sichmit High-Tech sicherer machen lässt. Und Ian Frazier stellt uns denvor: urban, vertikal, ohne Licht und Scholle. Joan Acocella vertieft sich in' Roman "Nikotin". Alex Ross bewundert die "monströse Technik und den strahlenden Ton" des russischen Pianisten. Lesen dürfen wir außerdem Short Story "On the Street Where You Live".