und diebefinden sich in einem dauerhaften Tauziehen um die Frage, wie mit Migranten umzugehen ist - Mexiko war bis Mitte der Nullerjahre vor allemjener Flüchtlinge, deren Ziel die USA war, mittlerweile ist es verstärktfür Guatemalteken, Venezolaner und Kubaner, erzählt Stephania Taladrid in ihrer Reportage, die vor den Wahlen in Mexiko geschrieben wurde. Der bis dahin amtierende linke mexikanische Präsident López Obrador, oft AMLO genannt, der nach der Präsidentschaftswahl am Sonntag sein Amt an seine Wunschnachfolgerin Claudia Sheinbaum abgibt, stand laut Taladrid mit Trump in einem: "López Obrador, dessen Amtszeit sich dem Ende zuneigt, wird zunehmend für seine Rücksichtnahme auf die Streitkräfte kritisiert; ihm wird auch vorgeworfen, die demokratischen Institutionen zu untergraben und zu versuchen, die Wahlregeln zu unterlaufen. Doch wie Sarukhán, der ehemalige Botschafter, sagte, 'hört man kaum einen Pieps aus Washington'. Er deutete an, dass Biden sich bewusst sei, dass die mexikanische Regierung sein Schicksal beeinflussen könnte. 'AMLO wird bis zum 1. Oktober an der Macht sein, und er hat die Möglichkeit, den Ausgang der US-Wahl zu beeinflussen, indem er die Ventile [der Flüchtlingsströme] zum richtigen Zeitpunkt öffnet', sagte er. Warum López Obrador Trump zum Sieg verhelfen sollte, ist eine Frage der Spekulation. Unter vier Augen äußerten sich die von mir befragten mexikanischen Beamten beunruhigt über die Aussicht, wieder mit Trump verhandeln zu müssen. Neben anderen Bedenken steht der Handelspakt 2026 zur Überprüfung an - ein Datum, das beide Seiten befürwortet haben, wie mir ein Beamter sagte, weil alle davon ausgingen, dass AMLO und Trump dann sicher aus dem Amt sind. 'Es war vielleicht eine Fehlkalkulation', sagte Gerónimo Gutiérrez, Mexikos Botschafter in den USA in den ersten Jahren der Trump-Regierung. 'Oder wir haben nicht mit einem Szenario gerechnet, in dem Trump vier Jahre später ein Comeback feiern könnte. Einige wiesen auf eine unausweichliche Ironie hin: Trumps Beharren darauf, Mexiko zu zwingen, die Last der Einwanderungskontrolle zu übernehmen, könnte dazu beitragen, ihn wieder an die Macht zu bringen. 'Man kann einenicht an andere Länder auslagern, weil diese Länder die Einwanderungsströmebenutzen können', sagte Sarukhán."