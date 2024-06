Harriet Barber berichtet über den Einfluss der amerikanischenund insbesondere in: "Gesetze, die dem Fötus dengeben, sind zum neuesten Mittel in diesem Kampf geworden. Im März haben die peruanischen Abgeordneten ein solches Gesetz mit 87 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen angenommen. Der Gesetzentwurf, der erstmals im November letzten Jahres von der ultrakonservativen Abgeordnetenversammlung vorgelegt wurde, sieht vor, dass Angehörige der Gesundheitsberufe verpflichtet sind, das 'ungeborene Kind' besonders zu schützen. Gesetzgeber in mindestens vier US-Bundesstaaten haben in den letzten Monaten ebenfalls solche Gesetze zur Rechtsstellung des Fötus vorangebracht, nachdem das oberste Gericht von Alabama im Februar entschieden hatte, dass' gelten. Das Gesetz in Peru wurde von Milagros Jauregui Martinez de Aguayo eingebracht, einerund Kongressabgeordneten, die sich selbst als 'Verteidigerin des Lebens und der Familie' bezeichnet… Während einige Befürworter des peruanischen Gesetzentwurfs argumentieren, dass er den bestehenden Zugang zu Abtreibungen nicht beeinträchtigen würde, befürchten Experten Auswirkungen in der Praxis. 'Das Parlament versucht, alle Möglichkeiten für eine Abtreibung zu blockieren und eine öffentliche Meinung zu erzeugen, die Frauen den Zugang dazu verwehrt', sagt Isbelia Ruiz Camilas, Anwältin beim Zentrum für die Förderung und Verteidigung sexueller und reproduktiver Rechte (Promsex). (…) Zu denjenigen, die an dem Gesetzentwurf mitgewirkt haben, gehört Susan Vargas, die peruanische Leiterin der Kampagne '40 Tage für das Leben', einer 2004 in Texas gegründeten Anti-Abtreibungsgruppe, die seit zehn Jahren in Lateinamerika tätig ist. Lourdes Varela, Leiterin der iberoamerikanischen Kampagnen der Organisation, sagt: 'Das Gesetz ist wichtig, ein Sieg. Aber in Peru gibt es immer noch die. Unser nächster Schritt ist dasder Abtreibung - in Peru und in ganz Lateinamerika.' In Peru ist die in den USA ansässige Kampagne in sieben Städten tätig und arbeitet mit 200 katholischen Freiwilligen… Die Organisation ist in allen lateinamerikanischen Ländern tätig, mit Ausnahme von Belize und Französisch-Guayana, in die sie zu expandieren gedenkt. Sie führt 270 Kampagnen in der gesamten Region durch, bei denen vor Abtreibungskliniken gebetet und gefastet wird, teilweise mit mehr als tausend Freiwilligen, und wird größtenteils."Gabriela Galvin beleuchtet die sogenannten "Ghetto-Kindergärten", ein schwer umstrittenes. Um die Bildung von Parallelgesellschaften zu verhindern, hat die dänische Regierung 2018 mit großer Mehrheit ein Gesetz zum Kita-Aufenthalten von Kindern in den offiziell als "Ghetto" bezeichneten Wohnortenverabschiedet. Erfüllt ein Gebiet zwei von vier Kriterien, was "Bildungsniveau, die Arbeitslosigkeit, das Einkommen und strafrechtliche Verurteilungen der Bewohner angeht, und sind mehr als die Hälfte der Bewohner, wird es als Ghetto oder, seit die Mitte-Links-Regierung das Gesetz im Jahr 2021 umbenannt hat, als 'Parallelgesellschaft' eingestuft." Ghettos unterliegen einer Vielzahl gezielter Maßnahmen, schreibt Galvin, durch Abriss und Sanierung von Häusern, Zwangsräumungen und höhere Strafen für in dem Gebiet begangene Straftaten. Außerdem sind dort ansässige Familien, ihr Kind ab dem ersten Jahrzu schicken: "Fatema Abdol-Hamids Sohn war 11 Monate alt, als die Stadtverwaltung ihr mitteilte, dass er bis zu seinem ersten Geburtstag in einer Tagesstätte betreut werden müsse. Da erund für sein Alter noch zu klein war, wollte Abdol-Hamid ihren Sohn zu Hause behalten, bis er zu laufen begann. Sie stellte sich ihn in der Kindertagesstätte vor, unfähig, ein Spielzeug zu erreichen oder sich ohne Hilfe fortzubewegen, und diese Vorstellung gefiel ihr nicht. Da ihr Mann ein syrisches Restaurant betreibt und Abdol-Hamid einen Bachelor-Abschluss anstrebt, hatte sie es nicht eilig, ihn wegzuschicken. Der dänische Staat war jedoch. Abdol-Hamid, eine in Dänemark geborene Staatsbürgerin, deren palästinensische Eltern vor ihrer Geburt nach Dänemark eingewandert sind, lebt mit ihrer Familie in Vollsmose, dem größten 'Ghetto' Dänemarks. Als Bewohnerin von Vollsmose war die Regierung der Ansicht, dass ihr Sohn Gefahr laufe, nur unzureichend Dänisch zu sprechen und in der Schule schlecht abzuschneiden." Letzendlich erhielt Abdol-Hamid die Erlaubnis für eine, erzählt Galvin, ein seltsames Gefühl blieb jedoch bestehen.