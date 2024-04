hat ein neues Buch veröffentlicht, einen Band mit dem Titel "Like Love" , der Essays aus rund zwanzig Jahren zusammenbringt, die Kulturkritikerin Lauren Michele Jackson interviewt sie dazu für den. Die Essays, in denen sie sich mitwie Judith Butler, Fred Moten und Hervé Guibert auseinandersetzt, erfordern eine, wie Nelson betont: "Das Schreiben kann so einsam sein. Aber diese Texte waren etwas, das man tut, um aus seinem eigenen Kosmos herauszukommen und versucht, in den einer anderen Person einzutauchen. Sich in deren Themen zu versenken und herauszufinden, wo sie sich mit deinen eigenen Interessen überschneiden. Ich mache das schon lange, aber mir ist aufgefallen, dass viele dieser Texte begraben waren und sich nicht zugehörig zu meinem restlichen Werk angefühlt haben. Ich war begeistert davon, sie einfach nur anzuschauen, und ich habe dabei aus vielen Texten auf meinem Computer ausgewählt. Es gibt noch so viele Gespräche mehr als die, die ich hier aufgenommen habe. Die Leute haben oftmals über mein Werk geredet als eines, das mit anderen im Gespräch ist, aber ich hatte das Gefühl, dass es sich dabei umhandelt. Selbst wenn du zitierst, streitest oder mit anderen Menschen auf dem Papier sprichst, ist es." Nelson hat auch über diegeschrieben - ein schwieriger Balanceakt zwischen, wie sie ausführt: "Ich würde nie sagen, dass Zeugenschaft nicht einsein kann, oder dass es keinen intrinsischen Wert hat, oder dass es nicht in sich selbst sehr problematisch sein kann. Ich denke, es ist eher so wie in dem berühmten Susan Sontag-Zitat, ich habe es nicht ganz präsent, aber sinngemäß sagt sie so etwas wie 'Das Problem mit dem Mitleid ist, dass es.' Es gibt eine Reihe an Möglichkeiten, etwas damit zu tun. Ich weiß, dass viele Menschen eine Art vonerreicht haben, nicht mehr hinsehen können und sich schwere Fragen stellen müssen:Ändert es, was ich tue?"war eine schillernde und doch enigmatische Figur des New Yorks der Sechziger und Siebziger: Filmfan, Fotomodel, Muse für Lou Reed und Andy Warhol - und. Sie ist 1974 an Krebs gestorben, wahrscheinlich durch die Hormone ausgelöst, die sie im Rahmen ihrer Transition genommen hat, vermutet Hilton Als, erst jetzt legt Cynthia Carr mit "Candy Darling: Dreamer, Icon, Superstar" eine erste Biografie vor, die sie euphorisch bespricht. "In ihrem verständnisvollen Text bewundert Carr Candy, sieht aber nicht über ihrehinweg, die, natürlich, ein Teil ihrer Selbsterhaltung war. Wenn sie über Candys apolitische Sicht der meisten Dinge spricht, erinnert Carr uns daran, was wirklich in der Welt um sie herum geschah. Candy hat nicht eine einzige Gay Pride besucht, aber was am 24. Juni 1973 bei einer solchen Parade geschehen ist, sagt eine Menge darüber, wie die trans Welt zu der Zeit selbst von der Schwulenbewegung gesehen wurde. Sylvia Rivera, ein Mitbegründerin von STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries), war 'der Kristallisationspunkt der politischen Unruhen des Tages', schrieb Arthur Bell in der. Rivera wurde auf dem Weg zur Bühne von den Paradeleitern, als sie endlich das Mikrofon erreichen konnte, erklärte sie, dass sie im Namen der Homosexuellen da war, die im Gefängnis misshandelt wurden, wie es auch ihr passierte. 'Mir wurde die Nase gebrochen', erzählte sie der Versammlung. 'Ich bin ins Gefängnis geworfen worden. Ich habe meinen Job verloren. Ich habe meine Wohnung verloren für die Befreiung der Homosexuellen, und so behandelt ihr mich?' Es war 'falsch', trans zu sein. (…) Die, die Candy in jeglicher Art von Gemeinschaft spürte - in ihrer Familie, in der Schule, im Showbusiness - hat dafür gesorgt, dass sie als Erwachsene keiner Gruppierung mehr beitreten wollte. Und wer hätte sie auch aufgenommen? 'Ich fühle mich,', hat sie einmal in ihr Tagebuch geschrieben. 'Es gibt so viele Dinge, die ich nicht erleben werde. Ich kann nicht schwimmen gehen, keine Verwandten besuchen, nicht ohne Make up rausgehen, keinen Freund haben, keinen Job bekommen. Ich sehe so viel vom Leben, das ich nicht haben kann.'"