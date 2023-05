Dieist immer wieder für Wiederentdeckungen und überraschende Querschläger gut. In einem epischen Longread erzählt Stephan Eicke die aberwitzige Geschichte des heute so gut wie vergessenen, der als Assistent von Stanley Kubrick und Douglas Sirk begann, nach kurzer Zwischenstation in Hollywood dasunterschrieb, mit an der Wiege des deutschen Softsexfilms saß, mit der Komödie "Wilder Reiter GmBH" (1967) nicht nur einen bemerkenswerten kommerziellen Erfolg hinlegte, sondern auch bei den Filmkritikern gut ankam ("der erste deutsche Cineastenfilm" notierte zum Beispiel die sonst notorisch strenge Zeitschriftdamals), mit seinen nachfolgenden Filmen aber völlige Bruchlandungen hinlegte. Am 18. März 1978 schließlich wurde am Strand von Bali seine Leiche angeschwemmt, die so schwer in Mitleidenschaft gezogen war, dass das Gerücht eines Ritualmordes die Runde machte. Sein "Wilder Reiter" kursiert heute nur alseiner-Ausstrahlung aus den Neunzigern - den Sprung auf DVD hat der Film nie geschafft. Damals galt er aber als: Er ist "ein ungewöhnlicher Film nicht nur für das Land und die Zeit, in denen er entstand. Zwar verfolgt Spieker eine narrativ konservative Struktur, lockert sie aber durch verschiedene Zutaten auf, wie sie im Deutschen Film in dieser Zusammensetzung ihresgleichen suchen. So bricht er die trockenen schwarz-weiß Bilder mit Einstellungen derauf, die die Abenteuer des jungen Georg zeitweise wie eine Underground-Mockumentary wirken lassen. Die extremen Close-ups erinnern wiederum an, dessen Independent-Werke Inspiration für viele Autoren der Münchener Gruppe waren. Über seine Figuren schüttet Spieker so viel Spott aus wie über jene Politiker in 'Die Wechsler im Tempel'. Unter anderem sind das hier Adenauer, Franz-Josef Strauß, Francisco Franco und Charles de Gaulle.: Nicht der PR-Berater Georg, der einem talentlosen Anarchisten durch plumpe Stunts zu Plattenverträgen, Interviews und vor allem Geld verhilft. Nicht die deutsche Presse, die sich für die Auflage nur zu gerne vor den Karren spannen lässt. Nicht die inkompetente Polizei, nicht die opportunistische Unterhaltungsbranche. Der 'Wilde Reiter' ist Kim, gespielt von, der in einem heruntergekommenen Haus im Wald seine Karriere plant - und sieauch bekommt. 'Wilder Reiter GmbH' ätzt. Er klagt an, tut dies aber mit solchem Verve und Esprit, dass er dieüber die Moralisierung stellt. Entgegen den Kassenschlagern des Deutschen Films jener Tage (und jeder Tage) durchweht 'Wilder Reiter GmbH' eine." Diese UFA-Wochenschau im Bundesarchiv bietet ab Zählerstand 5:32 einige Einblicke in den Film.