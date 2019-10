Diefeiert ihr vierzigjähriges Bestehen mit einer Sonderausgabe, in der alles schreibt, was in der linken Intelligenzija Rang und Namen hat. liest bei James Griffith und Kai Strittmatter nach, wie sichmit Hilfe von Überwachung und Zensur, Gesichtserkennung und Sozialpunkten, zu einerentwickelt hat., der sich lange recht schamlos, aber vergeblich, hat in den Chinesen seine Meister gefunden, ahnt Lanchester, vor allem bei, das wie WhatsApp funktioniert, nur mit Uber, Deliveroo und Paypal. Das will Zuckerberg auch, glaubt Lanchester und fragt: "Wollen wir die Technologie der Gesichtserkennung in die Hände des Tech-Giganten mit den wenigstens Skrupeln geben? Wenn nicht, ist es zu spät. Facebook hat seine Geschäftsbedingungen zwar für das Markieren von Fotos geändert, von Opt-Out zu Opt-In, aber im entscheidenden Punkt ist alles gelaufen: Facebook besitzt bereits unseren Gesichtsabdruck, die algorithmische Abbildung unseres Gesichts. Wie weit können wir ihnen damit trauen? Dazu nur soviel: Facebook besitzt ein, um Muster von Bekanntschaften aufgrund vonzu erkennen - wenn also, mit anderen Worten, zwei Leute von der gleichen Kamera aufgenommen wurden, dann werden sie sich wohl kennen. Das ist wichtig für das Unternehmen, denn die Funktion 'Menschen, die Du vielleicht kennst' ist einer von Facebooks stärksten Wachstumstreibern. Facebook besitzt auch das Patent für ein System, das den Gesichtsausdruck von Menschen interpretiert, die sich Waren in einem Geschäft ansehen, und ein anderes für ein System, das die Gesichter der Käufer erkennt und ihnen einen, der sich aus dem Facebook-Profil ergibt. Der Vertrauenslevel kann Sonderangebote eröffnen, wenn er positiv ausfällt, aber wer weiß was, wenn nicht. Warum in aller Welt sollten wir Facebook trauen? Das Risiko für den Westen besteht darin, dass wir den gesamten Apparat, den die chinesische KP zielstrebig zurentwickelt hat, unabsichtlich einführen und anwenden - ausoder weil wir gerade an etwas anderes denken."In einem tollen, durchaus liebevollen Stück über den Schriftsteller, Konservativen und Sexmaniac bekennt Patricia Lockwood gleich zu Beginn recht freimütig: "Ich wurde. Man lässt im Jahr des Herrn 2019 keine 37-Jährige über John Updike schreiben, wenn man nichtsehen will. 'Ganz und gar nicht', antwortete ich also auf die erste Anfrage, weil ich wusste, ich würde alles zu lesen versuchen, und tagelang an einer angemessene Beschreibung seiner Nasenflügel sitzen, und am Ende würde ich, nach Monate auf dem schmalen Grat von Objektivität und fairer Einschätzung, den Brief eines Redakteurs namens Norbert bekommen, der mir vorwirft, einem großen Mann. Aber dann trieben mich die Redakteure auf einer Party. Also los."