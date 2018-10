Oberstes Gebot beim Komponieren ist es, ein Musikstück zu schaffen, das besser ist als die gleiche Länge an Stille, schreibt der Komponist und gibt Einblick in seine Vorgehensweise: Alles beginnt mit guter Recherche. Und die führt von einer Pavane des Tudor-Komponistenzu buddhistischen Reliquien, vonzu fixen Ideen,, von fiktiven Sprachen zu Bachs musikalischen Kathedralen. "Von da an kommen schnell die Noten. Wenn man in ein solche Flut von Informationen eintaucht, schafft man eine Umgebung, in derauftauchen und kleine musikalische Strukturen emporsteigen. Wenn das Gibbons-Fragment wie der Oberschenkelknochen eines Heiligen ist, wie klingt die Musik um ihn herum? Ein Kissen von Streichern und Holzbläsern. Wie ist die Umgebung in der Kapelle, die die Reliquie enthält? Verhangen von, mit gelegentlichen Aufheiterungen, wenn Kirchgänger eine Münze klingeln lassen oder ein Priester einen versteckten Lichtschalter anknipst. Wie sie die Kirche aus der Distanz aus? Wirkt ihre Struktur wie die Blechbläser in'Sant'Angela della Valle' oder eher wie die klare Perkussion in'Abbey of Our Lady of Nový Dvůr'? Auf der Empore sitzt ein Organist - was spielt er? So wird das Konzert zu einer zwanzigminütigen Erkundung dieses Raums: Ein Gang durch die Kirche, Schritt für Schritt, vorbei an einzelnen Kapellen und mancher Ablenkung, bis zur metallischen Kapsel für den Finger des Komponisten: eine Konstruktion aus Celesta, Harfe, Glockenspiel und Vibraphon."Weiteres: Meehan Crist liest das-Buch "She Has Her Mother's Laugh" des-Kolumnisten, von dem sie unter anderem lernt, dass nicht nur Eltern ihre Gene an die Kinder vererben, sondern auch schwangere Frauen die DNA ihres Fötus aufnehmen. Christopher Taylor bespricht ' Roman "Milkman".