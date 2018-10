ist die Chefredakteurin des derzeit wohl renommiertesten Modemagazins der Welt, The Gentlewoman . Hier begegnen sich Frauen als Kollegen, sie sprechen im Interview detailliert über ihre Arbeit in der Mode, im Film, in der Architektur oder Kunst. Und sie sind "interessant, weil sie es riskieren dürfen, langweilig zu sein, was einem wie ein Luxus vorkommt. Der Leser absorbiert ihre Bekenntnisse wie eine zufällig mitgehörte Unterhaltung in einem ruhigen Restaurant - unvertraut, aber intim und fesselnd", schreibt Molly Fischer, in ihrem Porträt Penny Martins. "Martin war einst Doktorandin in Designgeschichte. Ihre Arbeit - die sie nie abgeschloss - handelte vomund derJahre. Zu dieser Zeit begannen Werbetreibenden das so genanntezu verfolgen, ein Branchenbegriff für die, die Martin auf den Seiten der'mit einer Aktentasche vor Lloyd's of London die Straße hinunterkommen sah'. Anna Wintour, in jener Zeit Redakteurin der britischen, spielte in Martins Projekt eine wichtige Rolle. Martin interessierte sich bereits für die, bevor sie zur die Universität ging; heute hat sie eine Sammlung, die bis in die frühen 1960er Jahre zurückreicht. Als sie an ihrer Doktorarbeit arbeitete, fanden die meisten ihrer Altersgenossen die-Fotos 'zutiefst unmodern', eine 'absolute Apotheose des'. Doch sie faszinierten Martin. Die Fotos zielten auf ihre Art darauf ab, Frauen in Bewegung darzustellen, als. 'Ich würde nicht sagen, dass unsere Politik, unsere Imageträger oder gar unser Geschmack gleich sind', erklärt sie - aber sie sieht den Einfluss des Magazins in."Außerdem lesenswert: Jessica Presslers Porträt der deutsch-russischen, die New York um den den Finger wickelte.