Anlässlich des 200. Geburtstags des tschechischen Komponisten unterhält sich Petr Kořínek mit dem Musikwissenschaftler und Pilsner Operndramaturgenüber den Menschen Smetana hinter dem Mythos des Nationalkomponisten, dem vor allem mit seinen Werken "Mein Vaterland" und "Die Moldau" immer das typisch Tschechische anhaftete und der nie ganz dieselbe internationale Reichweite erlangte wie Dvořák. Dabei sei Smetanas Schaffen von Anfang an auch von Franz Liszt beeinflusst gewesen, und in Werken wie der symphonischen Dichtung "Hakon Jarl" oder dem Klavierwerk "Am Seegestade" zeigten sich nach seinen in Schweden verbrachten Jahren auch nordische Einflüsse, so Vojtěch Frank. Zwar in tschechischer Familie aufgewachsen, war Smetanas Erziehung in der K.-u.K.-Monarchie deutschsprachig gewesen, sodass er sein Tschechisch erst später perfektioniert habe. Vor allem im Revolutionsjahr 1848 habe er sich dann mit den Gedanken deridentifiziert. Musikalisch habe er Liszts' damals sehr progressiven, modernen Stil auf tschechische Inhalte angewandt. "Wenn wir von dem 'typisch Tschechischen' in Smetanas Musik sprechen", so Frank, "ist dabei interessant, dass er eigentlich nie in irgendeinen banalen Patriotismus abrutschte. (…) Zwar gehen seine Melodien oft von der traditionellen Volksmusik aus, bleiben aber nicht bei einer schlichten Aneignung, sondern transportieren sie auf kunstvolle Weise auf eine höhere Ebene." Nie sei er in Kitsch und Pathos abgeglitten. Wer über die bekannten Orchesterwerke und Opern hinaus etwas von Smetana kennenlernen will, dem legt Vojtěch Frank vor allem Smetanas Kammermusik - seine Streichquartette und das Klaviertrio - ans Herz.