In den vergangenen Jahren hat sich dieimmens beschleunigt und auf weitere Stadtteile ausgedehnt, stellen Ian Goldin und Tom Lee-Devlin, beide Experten für Globalisierung, in ihrem lesenswerten Artikel über die Gentrifizierung in ausgewähltenfest. Vor allem mit den Millennials sei der Druck auf die Innenstädte angestiegen, die der wichtigste Marktplatz für deren Karrieren und Ehen darstellen. Die Millenials ziehen außerdem immer später an den Stadtrand, weil sie sich mit dem Kinderkriegen so viel Zeit lassen. Was also tun? Goldin und Lee-Devlin setzen auf drei Grundpfeiler: Faires Wohnen, faire Bildung und fairer öffentlicher Nahverkehr: "Der Zugang zu billigen Verkehrsmitteln ist seit langem eine wesentliche Voraussetzung dafür, dassZugang zu einer Erwerbstätigkeit erhalten. Die in vielen Großstädten bestehenden öffentlichen Verkehrssysteme wurden jedoch oftentworfen und gebaut, als die Geografie der Armut noch ganz anders aussah. Mit der Gentrifizierung der Innenstädte und dernach außen besteht die Gefahr, dass die Verkehrssysteme in vielen Städten am Ende die Bevölkerung subventionieren, die es am wenigsten braucht. In London beispielsweise sind die Kosten für eine Monatskarte für diejenigen am höchsten, die aus den Außenbezirken in die Innenstadt pendeln müssen, obwohl gerade in diesen Gebieten die Armut am stärksten zunimmt. Es müssen auchdes öffentlichen Verkehrs beantwortet werden. In London werden mehr alsaus dem öffentlichen Verkehr durch Fahrkarten finanziert, doppelt so viel wie in Paris. Eine Monatskarte in London für die Zonen 1 bis 3 - was in etwa den inneren Bezirken entspricht - kostet zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 184 Pfund (oder 211 Euro). Zum Vergleich: In Paris kostet eine Monatskarte für die Metro für alle Zonen, die eine ähnliche Strecke abdeckt, nur 84 Euro (73 Pfund)." In Deutschland sind es 50 Euro für - überall.