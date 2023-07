Im Lauf der letzten 20 Jahre ist er fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das ändert nichts daran, dass der Hongkong-Regisseurab Mitte der Achtziger das Actionkino mit nur einer Handvoll Filme und seinem tänzerisch-melodramatischen Stil revolutionierte wie kaum ein zweiter. Er schuf damit auch die Basis dafür, dass die internationale Cinephile im Zuge viele Jahre lang ganz besonders nach Hongkong blickte, um aufregende Filme zu entdecken. Neu und atemberaubend wirkten "A Better Tomorrow", "The Killer" oder "Hard-Boiled" - dabei waren es vor allem, wie Woo im Gespräch anlässlich eines kleines Woo-Revivals in den USA erzählt : "Es gab in Hongkong keine Filmschule welcher Art auch immer, also mussten wir uns anhand von Filmen und Filmkritikern aus dem Ausland alles selber beibringen. Wir studierten sie in der Bibliothek. Wir waren eine Gemeinschaft, eine Gruppe junger Leute, die sich traf, um experimentelle Filme zu drehen. Wir sahen großartige Filme in den Botschaften Italiens, Frankreichs und Großbritanniens. ... Ich wollte immer einen Film wie'Der eiskalte Engel' drehen, aber das Studio sagte immer bloß: 'Du hast doch gerade erst angefangen. Das ist zu früh für so einen Film. Solche Filme sind Kassengift.' ... Damals waren Filme populär, die wirnannten: Die Faust stand für Kung-Fu, das Kopfkissen für Sexfilme. Entsprechend frustriert war ich. Alles, was ich drehen konnte, waren irgendwelche Kungfu-Filme und Komödien. ... Später traf ich meinen guten Freund, einen brillanten, talentierten Filmemacher. Ich empfahl ihn einem neuen Studio. Dann, 1985, revanchierte er sich für den Gefallen, dass ich ihm bei seiner Karriere geholfen habe, und unterstützte mich bei 'A Better Tomorror'. In den Film packte ich. Endlich konnte ich das tun, was ich wirklich wollte."Hier ein essayistischer Zusammenschnitt von Woos Stilmerkmalen - aber Achtung: Es wird laut und zuweilen etwas blutrünstig.