Wie unterschiedlich Kinder in den USA und in China lernen, erlebten die Zwillingstöchter vonam eigenen Leib, als sie für zwei Jahre an einer chinesischen Reformschule unterrichtet wurden. Das System an derist, obwohl es sich ursprünglich mal an John Deweys Prinzip des Learning by Doing orientiert hatte,- und von der Ideologie durchzogen, die Peking vorgibt. "Während das amerikanische Schulsystem Wert legt auf kleine Klassen, tendiert das chinesische System eher dazu, den Fokus auf Effizienz und Spezialisierung zu legen. Eine typische Grundschullehrerin in den USA unterrichtet alle Fächer, wohingegen Lehrerin Zhang nur Chinesisch unterricht. Sie wird dabei von einer Referendarin unterstützt, die ebenfalls nur dieses Fach unterrichtet, ein anderer Lehrer unterrichtet Mathematik, wieder ein anderer Englisch und so weiter. Den ganzen Tag über bewegen sich die Kinder kaum von ihren Plätzen. Das Mittagessen wird auf einem Metallwagen ins Klassenzimmer gebracht und die Kinder essen an ihren jeweiligen Tischen,. Während des Unterrichts sitzen sie mit beiden Füßen fest auf den Boden gestellt und den Armen akkurat über dem Tisch gefaltet. Wenn ein Lehrer ein Kind aufruft, steht es auf, bevor es spricht. Wenn eine Schülerin im Matheunterricht einen Strich in einem Gleich- oder Divisionszeichen oder ein Minus aufzeichnet, muss sie dafür ein Lineal benutzen. Eine Weile lang war es für die Mathelehrerin okay, dass die Zwillinge Cai Cai und Rou Rou die mathematischen Symbole freihändig geschrieben haben, aber dann hat sie begonnen, Punkte dafür abzuziehen und sie haben sich schnell daran gewöhnt, Lineale zu benutzen. Dieseist Teil der allgemeinen Bedeutung, die der Effizienz zugeschrieben wird: Wenn Kinder ordentlich sind, verschwenden sie weniger Zeit. Das System verlässt sich auch auf die vollumfängliche Unterstützung der Eltern, ohne ihnen die Gelegenheit zu geben, in der Sache mitzureden. Ihnen wird, mit seltenen Ausnahmen wie Foto-Gelegenheiten, davon abgeraten, das Schulgelände zu betreten. In der App WeChat sind die Eltern sehr engagiert dabei, sich darum zu kümmern, dass etwa Gebühren bezahlt werden und administrativen Aufgaben nachgegangen wird, zudem schreiben sie über alle möglichen anderen Themen von Hausaufgaben bis Schuluniformen. Ich habe aber niemals gesehen, dass irgendjemand versucht hätte, die Lehrerin zu belehren. Es gibt keine Vorschläge, keine Beschwerden, keine Kritik. Die Botschaft, die die Schule vermittelt, ist klar:."Deutlich launiger, wenn auch nicht ohne Ernst, lesen sich da die Ausführungen der populären Altphilologinzu denund ihrem Ab- und Weiterleben. Einige schillernde Charaktere haben sich da im Imperium angesammelt, erzählt sie fröhlich, nicht alle haben ein friedliches Ende gefunden: "war ein Teenager aus Syrien, der 218 n.Chr. Kaiser wurde, ein von Mutter und Großmutter orchestrierter Griff nach der Macht, wie man sich erzählt hat. Er ist schnell als extravaganter (und gelegentlich sadistischer) Gastgeber bekannt geworden. Auf seinen Dinnerparties wurden oft Delikatessen serviert, die sogar nach römischen Standards als exotisch zu betrachten sind, so wie Kamelfüße und Flamingohirne. Es hat zu seinemgehört, Furzkissen (übrigens die ersten in der europäischen Überlieferung) auf Sofas zu verteilen, Fake-Essen aus Wachs oder Glas an weniger wichtige Gäste zu servieren, die dann den Abend damit verbracht haben, erhabeneren Gästen beim Genuss der Mahlzeiten zuzusehen, und zahme Löwen, Bären und Leoparden zwischen Besuchern freizulassen, die dabei waren, ihren Rausch auszuschlafen. Für manche war der Schock, sich beim Erwachen zwischen den Tieren wiederzufinden, so groß, dass siesind. Angeblich hat er seine Gäste auch einmal unter einem so grandiosen Blütenregen begraben, dass sie daran erstickt sind. Ist es da noch überraschend, dass Elagabalus von verärgerten Leibwachen gemeuchelt und sein Körperwurde?"