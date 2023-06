Die Filme des postrevolutionären Iranischen Kinos und besonders das Werkentstanden unter den Zensurauflagen eines autokratischen Regimes, avancierten aber dennoch zu einer veritablen Erfolgsgeschichte des jüngeren Autorenkinos. Diese Paradoxie kann laut Abe Silberstein auch der amerikanische Filmkritikerin seinem Buch "In the Time of Kiarostami" nicht ganz auflösen. Streng genommen ist die "Time of Kiarostami" freilich spätestens seit dem Tod des Regisseurs im Jahr 2016 zu Ende. Tatsächlich stellt sich die Situation des iranischen Kino heute ganz anders dar, meint Silberstein: "In den letzten Monaten sind die Iraner für 'Frauen, Leben, Freiheit' auf die Straße gegangen - als jüngstes Anzeichen eines Widerstands, den die Islamische Republik zu unterdrücken versucht. Der Filmemachergilt inzwischen als so gefährlich, dass er mit Arbeitsverbot belegt und mehrmals inhaftiert wurde, unter anderem im vergangenen Jahr für sechs Monate. Die Genialität seines jüngsten Werks 'No Bears' (2022), eines der besten Filme des laufenden Jahrzehnts, lässt sich nicht von der realen Verfolgung trennen, der der Regisseur ausgesetzt ist. Seine Kunst ist nicht zuletzt aufgrund der Umstände, unter denen sie entstanden ist, außergewöhnlich. Ist das vielleicht der Grund, warum der iranische Film den Westen in den letzten Jahrzehnten so fasziniert hat? Geht es um tatsächliche und vermeintliche Qualitäten, die von einer gewissenzeugen? Wenn ja, sollte man sich dem schrecklichen Unbehagen, das das 'Genießen' dieser Kunst mit sich bringt, nicht entziehen. Doch wenn man die Filme als Produkt einerbegreift, die vor dem gegenwärtigen Autoritarismus entstanden ist, dann verspricht das eine gewisse Erleichterung oder sogar Hoffnung. Der Tag wird kommen, an dem diese Werke in einem Iran, der frei von Theokratie und Diktatur ist, neu gewürdigt werden."