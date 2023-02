Trinken in Zeiten des Sozialismus - Barbora Šťastná berichtet in einem interessanten Artikel davon, wie allgegenwärtigin der Jahren der kommunistischen "Normalisierung" in der Tschechoslowakei war: Von den 60er- zu den 80er-Jahren habe sich die Anzahl der Alkoholiker verdreifacht. Die Atmosphäre allgemeinen Misstrauens und die Unmöglichkeit, bestimmte Ambitionen zu realisieren, machten, dass Trunkenheit zu einer willkommenen und gesellschaftlich relativ anerkannten Ausflucht aus der grauen Realität wurde. Auch in der Arbeit, auf Versammlungen, auf dem Bau. "In einer Gruppensitzung erzählte mir ein Arbeiter, wenn die Männer montags zur Baustelle kämen undsei, setzten sie sich hin und fingen an zu trinken", berichtet Vladimír Řehan, damaliger Leiter eines Entzugssanatoriums. "Manchmal tranken sie eine ganze Woche. Der Bauleiter musste ihnen dannausweisen." Auch die heimische Schwarzbrennerei von Schnaps war weit verbreitet. Božena Beňová erinnert sich, in ihrer Kindheit in der Ostslowakei war Schnapstrinken ein so eingefahrener gesellschaftlicher Zwang, dass ihre Elterneintraten, in der Alkohol verboten war: "In Zemplín wurde schlimm gesoffen, nach dem Gottesdienst ging man geradewegs in die Wirtschaft, und wer nicht wie die anderen trank, hatte keine Chance. Der Beitritt zu unserer Kirche war eine gewisse Lösung, dem Druck zu entkommen." Das kommunistische Regime sah Alkoholismus als großes Problem an, das anfangs freilich als "Erbe des Kapitalismus" deklariert wurde. Man versuchte, dem Problem unter anderem mit Preiserhöhungen für Luxusspirituosen zu begegnen. (Die Bierpreise zu erhöhen kam nicht in Betracht.) In der Gegend von Ostrava warb das Regime, um Hochprozentiges zu bekämpfen, sogar eigens für Wein und errichtete, um die Gesundheit der Bergarbeiter wenigstens etwas zu bessern. Im medizinischen Bereich war Behandlung von Alkoholsucht oft eine Domäne, da niemand anders diese Arbeit machen wollte. Eine wichtige Persönlichkeit sei der Arztgewesen, der schon früh einen Club nach dem Vorbild der Anonymen Alkoholiker gründete - da sein Programm auch spirituelle Elemente enthielt, war es den Kommunisten ein Dorn im Auge. Um ihn sammelte sich über die Jahre ein Kreis von Ärzten und Therapeuten aus dem Dissidentenmilieu, die Alkoholiker behandelten und sich von der gängigen Aversionstherapie abwandten. Psychotherapeutische Übungen, bei denen Menschen von persönlichsten Dingen berichteten, wurden dann natürlich auch für die Staatssicherkeit interessant, die in den siebzger Jahren offenbar gezielt aucheinschleuste.