Am 28. Januar 2011, auf dem Höhepunkt der von den sozialen Netzwerken befeuerten, als alles möglich schien, wurde das Netz einfach abgeschaltet. Es war das erste Mal, das dies in einem ganzen Land geschah -ging nichts mehr. Seitdem wurde dieser Vorgang vielfach kopiert, berichtet Peter Guest in seiner lesenswerten Reportage. Die Bürgerrechtsorganisaton " Access Now hat seit 2016 mindestenserfasst." In einigen Ländern, in denen es nur wenige Knotenpunkte gibt, die die Regierung beherrscht (China oder Burma zum Beispiel), ist das einfach. In anderen, wie, wo es hunderte von Internetprovidern gibt, ist das schon schwieriger. Dabei hilft eine Technologie namens(DPI). DPI kann den Datenverkehr von einer bestimmten Website oder einem bestimmten Dienst in eine Sackgasse umleiten und so verlangsamen, dass der Dienst unbrauchbar wird, so Guest. "Dieeinzelner Dienste und Websites ist schwieriger zu erkennen als eine direkte Sperrung und ein Verbot und kann dazu verwendet werden, die Zensur als technischen Fehler oder lokalen Ausfall zu verschleiern. ... 'In den letzten fünf Jahren hat die russische Regierung ihr Modell der so genanntenverfolgt und versucht, digitale Grenzen für das Internet zu errichten, damit der Staat kontrollieren kann, was online ist und was nicht', sagte Allie Funk, leitende Forschungsanalystin für Technologie und Demokratie bei Freedom House. 'Und zu sehen, wie sich das alles bewährt hat, war wirklich erstaunlich mit anzusehen.' Der Erfolg des russischen Ansatzes zeigt, dass es heute möglich ist, die Kontrolle über ein komplexes, robustes Netzwerk zu erlangen, ohne große Summen auszugeben. Das Modell ist aufgrund der zahlreichen Unternehmen, die DPI-Technologie verkaufen, immer leichter zu kopieren. DPI ist billig und leicht zugänglich geworden, da die Geräte von kommerziellen Anbietern [wie dem kanadischen] jeweils nur 6.000 Dollar kosten." In Ägypten versucht eine zensierte Journalistin jetzt "herauszufinden, ob es eine Möglichkeit gibt, das Sandvine in Kanada oder den USA zu verklagen. Sie verglich den Verkauf von Zensurtechnologie mit dem. 'Man kann doch auch keine Waffen an Länder verkaufen, die sieeinsetzen, oder? Warum passiert das nicht bei der Technologie?', fragte sie."