Aleksandr Deineka: Donbass, 1947





Fürs neue Heft besuchte Sopie Pinkham eine Schau über denin der Manege Central Exibition Hall in St. Petersburg. Sie war zugleich zentrale Ausstellung des 8. Internationalen Kulturforums St. Petersburg 2019, wo sie alszweier bedeutender Sowjet-Künstler aus rivalisierenden Städten inszeniert wurde: des in Moskau lebenden Malersund seines weniger bekannten Leningrader Kontrahenten(hier gibt es eine 3D-Tour durch die Ausstellung). Beide waren gemäßigt modern und hatten damit Erfolg im stalinistischen Russland, aber auch im Westen, erzählt Pinkham. Deineka war in den USA 1934 durch die Wanderausstellung "The Art of Soviet Russia" bekannt geworden: "Dieder Ausstellung kamen gut an in einem Land, in dem die Kunst jener Zeit figurativer und weniger abstrakt war als in Westeuropa. Die Thematik war angenehm vertraut: Ein Besucher soll zustimmend bemerkt haben, dass ein'von einer Einheit des Clubs der Ingenieure von Baltimore gemalt worden sein könnte'.beauftragte Deineka, nachzu reisen, wo er eine Skisprungszene zeichnete, die als Titelbild für die Zeitschrift diente. (Das Titelbild und die Skizzen von Lake Placid wurden in der Manege gezeigt). Deineka wurdegelobt. Während seine Arbeit für einige seiner eifrigeren Kollegen zu Hause nicht annähernd ideologisch genug war, verstanden und bewunderten die Europäer seinen gedämpften Modernismus und seinen relativ subtilen politischen Inhalt.bezeichnete Deineka 1934 als 'den talentiertesten' und 'den fortschrittlichsten' aller jungen sowjetischen Künstler. Seine Werke wurden in ganz Europa gezeigt und für wertvolle Devisen verkauft. Rivalen warfen ihm bald wiedervor - auch in 'Die Verteidigung Petrograds' (1928), das bereits zu einem sowjetischen Klassiker geworden war -, aber es gelang ihm, die Angriffe abzuschütteln. Er wich den Säuberungen aus, die viele seiner Künstlerkollegen und sogar seine erste Frau, die Künstlerin, die kurz nach ihrer Verhaftung starb, zu Fall brachten."