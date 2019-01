Szene aus Paul Schraders "First Reformed" mit Ethan Hawke und Amanda Seyfried

Andrew Sullivan befasst sich eingehend mit dem Phänomen, die in durchaus stattlicher Zahl vertreten sind. Innerhalb des Klerus hat sich - trotz schöner Sonntagsreden von Papst Franziskus - der rechte Flügel längst daran gemacht, in Anlehnung an Papst Benedikts harten Kurs, Homosexuelle per se für die zahlreicheninnerhalb der Kirche verantwortlich zu machen. "Auf diese Weise alsherhalten zu müssen, hat viele Priester, mit denen ich gesprochen habe, verletzt. Einhat sich herausgebildet: Die Obrigkeit nimmt einen aufs Korn dafür, schwul zu sein, die generelle Öffentlichkeit dafür, angeblich pädophil zu sein. Viele der Leute, mit denen ich sprach, ob katholisch oder nicht, rollten beim Thema schwule Priester mit den Augen und stellten Fragen nach dem Missbrauch von Kindern. Die Nachrichten sind voll mit solchen Geschichten - und das mit allem Recht -, doch finden sich kaum öffentliche Beispiele für die überwältigende Zahl von Priestern, die nicht einmal im Traum darauf kämen, sich an Schutzlosen zu vergreifen."





Man glaubt es kaum, aber für seinen Film "First Reformed" (mit Ethan Hawke als Pastor Ernst Toller) ist Filmkritiker, Drehbuchlegende und Regisseurtatsächlich zum ersten Mal in seinem Leben für einen Oscar nominiert worden. Auch bei der Kritik ist der Film ein künstlerischer Erfolg. Keine Selbstverständlichkeit bei Schrader, dessen Karriere in den letzten zehn, fünfzehn Jahren eine Abfolge von Rückschlägen und Misserfolgen war. Mark Jacobson hat den großen Grantler aus New Hollywood zum Gespräch getroffen . Unter anderem geht es umund sich damit die Pforten für die großen Erneuerer des Kinos öffneten. "Das ging '67 los. Insbesondere 'Hello Dolly!' und 'Paint Your Wagon' scheiterten an der Kasse, was Hollywood wirklich verängstigte. Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, mit wie viel Unsicherheit und Zorn man auf die Gegenkultur reagierte.. Sinatra war wütend, alle waren sie wütend. Die dachten: 'Das ist nicht mehr unsere Welt. Und wir haben keinen Plan, wie wir unsere Produkte an diese Kids verkaufen sollen.' ... Die Studios zerbrachen sich die Köpfe darüber, wie sie den jugendlichen Markt erreichen könnten. Also öffnete sich ein, durch das man reinkam. Francis Ford Coppola erzählte mir damals: 'Du gehst da einfach rein und sagst denen: Heute ist euer Glückstag, denn ich will einfach nur Geld verdienen und ich weiß, wie man Geld verdienen kann, und ich werde für euch Geld verdienen.' Und er erzählte weiter: 'Die sind so verunsichert, die glauben dir das.' Das war die Zeit, als sich Türen öffneten. Ich erinnere mich aber auch genau an den Moment, als sie sich wieder schlossen: im Jahr 1978. Ich war gerade bei Paramount und bereitete 'American Gigolo' vor. Barry Diller war von ABC gekommen, um Paramount zu leiten. Sein Abteilungsleiter fürarbeitete damals noch auf der gegenüber liegenden Seite des Studios. Barry holte diesen Typen von ABC und setzte sein Büro direkt vor unsere Nase. Wenn wir mit Barry sprechen wollten, mussten wir durch das Büro von diesem Typen. Das war das Signal an alle: 'Wir brauen euch nicht mehr, um uns zu erzählen, was wir tun sollen. Wir haben das rausgekriegt. Jetzt erzählen wir euch, wie es läuft.'"