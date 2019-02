In der aktuellen Ausgabe des lauscht Burkhard Bilger dem Avantgarde-Vokalensemble "Roomful of Teeth". Gegründet von Brad Wells erkundet die Gruppe seit 2009: "Eine Art Laborexperiment für die menschliche Stimme. Seine acht Sänger decken einen Bereich von fünf Oktaven ab, von grunzenden Tiefs bis zu Hundepfeifen. Drei haben eine perfekte Tonlage, alle haben ein klassisches Training, und Wells hat Experten hinzugezogen, um ihnen eine verwirrende Auswahl anderer Techniken beizubringen:und Inuit und Tuvan Kehlkopfgesang. Da die Gruppe fast alle Stücke schreibt oder in Auftrag gibt, kann sie Vokaleffekte erzeugen, die die meisten Sänger niemals ausprobieren würden. Die erste Platte gewann 2013 den Grammy Award für Best Chamber Music/Small Ensemble Performance. Im selben Jahr gewann Caroline Shaw, eine der beiden Mezzosopranistinnen der Gruppe, als die jüngste Preisträgerin bisher den Pulitzer-Preis für ihr Stück 'Partita for 8 Voices' … Darwin glaubte, Musik und Sprache hätten sich zum Teil entwickelt, indem Menschen. 'Roomful of Teeth', so könnte man sagen, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Die exotischen Techniken der Gruppe stützen sich nicht nur auf verschiedene Teile der Stimmanatomie, es sind, in denen sie entwickelt wurden. In Sardinien existiert die Tradition des 'cantu a tenòre', bei der vier Männer Harmonien singen, die sich an den Stimmgeräuschen ihres Viehs orientieren: Die tiefste Stimme ist eine Kuh, die mittleren Stimmen sind ein Schaf und das Geräusch des Windes, und der Solist ist wie ein Hirte, der zu seiner Herde singt. Indem sie solche Klänge mit den widerhallenden Echos eines Schweizer Jodlers oder mit dem peitschenden Regen des koreanischen P'ansori kombiniert und sie mit Kenntnissen eines Komponisten bearbeiten, produziert die Gruppe Musik, die ursprünglich und anspruchsvoll, uralt und verblüffend modern ist. 'In der klassischen Stimmpädagogik gab es dieseund Beschränkungen', sagt Wells. 'Die Meinung war: Alles andere ist eine minderwertige Verwendung der Stimme. Aber wenn Menschen diese Techniken so lange in verschiedenen Teilen der Welt eingesetzt haben, wie könnten sie sich dann irren? Ich liebe eine kehlige oder eine widerliche Stimme. Ich liebe Stimmen,. Ich liebe es, den Sand in der Stimme zu hören. Es geht einzig darum, die Grenzen des Schönen zu erweitern.'"Hier was zum Reinhören:Außerdem: Dan Chiasson stellt den Dichtervor, der in seinen Gedichten Formen der Renaissance und das Gestammel von Donald Trump kombiniert. David Denby zeichnet ein liebevolles Porträt des Drehbuchautors, dem Adina Hoffman gerade eine "superbe" Biografie gewidmet hat: "Ben Hecht: Fighting Words, Moving Pictures" (in the Yale Jewish Lives series). Und Anthony Lane sah im KinoFilm "Werk ohne Autor".